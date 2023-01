Convidados participam de visita especial em alusão ao 'Dia do Leitor' na sede de O LIBERAL

Em alusão ao Dia do Leitor, comemorado anualmente em 7 de janeiro, educadores e assinantes do jornal O LIBERAL participaram, nesta sexta-feira (6), de uma edição especial do “Café com o Leitor”, na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém, que visa aproximar o relacionamento entre os leitores e gestores, com objetivo de reforçar a parceria em benefício do trabalho jornalístico. Ao final da visitação, os convidados foram servidos com itens alimentícios, envolvendo comidas e bebidas, e receberam brindes da empresa.

O encontro começou por volta das 16h, quando os convidados foram recepcionados na redação da empresa por Felipe Melo, head de conteúdo do Grupo Liberal; Sérgio Oliveira, gerente de mercado leitor; Thainá Silva, do setor de relacionamento com o leitor; e por Alan Siqueira, coordenador de "O Liberal na Escola". Entre os visitantes estiveram: Luzia Almeida (assinante), Ana Silva (professora), Luis Silva (acompanhante), Mauro Almeida (assinante) e Ediene Costa (assinante).

Sérgio Oliveira explicou aos presentes que aquele encontro se trava de uma edição especial do “Café com o Leitor”, por além de alusivo ao Dia do Leitor, também contar com a presença da professora Ana Silva, que coordena o programa “O Liberal na Escola” no colégio municipal Theodor Badotti, no bairro do Tenoné, em Belém. “Entre os convidados, temos a professora Ana, que está inserida nesse programa que é um grande formador de leitores e críticos. Então, a dinâmica de hoje é um pouco diferente do Café com Leitor voltado somente aos assinantes”, explicou.

Durante o encontro, os representantes do Grupo Liberal contaram sobre como funciona a atividade dos jornalistas e do mercado leitor da empresa, mas a leitura foi o tema com mais destaque na conversa. Ao ser perguntado sobre o hábito da leitura das novas gerações, o assinante Mauro Almeida comentou que sempre estimula o costume aos seus filhos, sobretudo dos livros físicos, porém reconhece que na atualidade há no mercado uma grande demanda pelos livros digitais.

Já a professora Ana Silva contou como os exemplares de O LIBERAL são utilizados pelos educadores da escola Theodor Badotti para diversas metodologias. “Usamos como forma de letramento, alfabetização, fazemos com que as crianças tenham essa percepção com os diferentes cadernos, além de ter o desenvolvimento da coordenação motora, assim como aumentar o repertório vocabular da criança, fora as aulas passeios promovidas pelo programa que são muito interessantes”, afirmou.



No final da conversação, os convidados conheceram as dependências da redação, como o estúdio de gravações de vídeo, e também o parque gráfico da empresa. O dia encerrou com um lanche disponibilizado pela empresa e cada dos convidados foi presenteado com alguns brindes, entre eles, uma moldura com suas fotos em um similar exemplar de O LIBERAL com a manchete: “hoje a notícia é você!”.