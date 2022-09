Assinantes de O LIBERAL elogiam conteúdos do jornal impresso durante ‘Café com o Leitor’; vídeo

Assinantes do jornal O LIBERAL visitaram a sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém, na tarde desta terça-feira (27), e puderam externar impressões sobre o conteúdo do periódico, assim como sugerir assuntos e pautas para novas coberturas. A visitação foi realizada durante mais uma edição do “Café com o Leitor”, que visa aproximar o relacionamento entre os leitores e gestores, com objetivo de reforçar a parceria em benefício do trabalho jornalístico.

Os convidados foram recepcionados na redação da empresa por Camila Moreira, chefe de produção de conteúdo, e Sérgio Oliveira, gerente de mercado leitor. Ali, eles puderam ver de perto como funciona a atividade dos jornalistas. O grupo, formado por assinantes e familiares, aproveitou o encontro para elogiar os conteúdos veiculados nos cadernos de O LIBERAL e os atendimentos aos consumidores, como a pontualidade nas entregas dos exemplares.

A aposentada Fátima Rosa, de 69 anos, é assinante do jornal há mais de 20 anos. Ela conta que não possui um caderno específico de preferência, já que gosta de ficar informada sobre os diferentes assuntos. “Tudo pra mim é importante pra mim. De manhã, gosto de abrir o jornal e ler com calma, aos poucos, só detalhando. Depois, ao final do dia, começo a ler novamente. Na ficha foi entregue pra gente, perguntando sobre a nossa opinião, eu marquei todos os campos, pois, realmente, gosto de tudo como disse”, disse a leitora.

Para a assinante, o “Café com o Leitor" é importante para que os leitores tenham a oportunidade de expressar suas opiniões e serem ouvidos de perto. “Isso é muito bom porque se tem de fato uma avaliação do que é o jornal para os assinantes né. Gostei de como foi tratado aqui na reunião a questão dos assuntos dos cadernos, a preocupação com as entregas, acho que é isso que deve ser feito, ouvir a opinião do consumidor”, afirmou.

José Lima, de 66 anos, assina o jornal O LIBERAL há dez anos. Para ele, todos os assuntos são interessantes, sobretudo, esporte, cultura e atualidades. O aposentado contou que ouvir as opiniões dos assinantes é importante para saber o que pode ser acrescentado para melhorar o trabalho jornalístico. “Gosto de saber sobre os jogos, eventos culturais e o que mais acontece na cidade. Deu pra ver que os assinantes pensam parecido em muitos assuntos. Encontros como esse são muito válidos”, comentou.