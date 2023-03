Dia Internacional da Mulher: assinantes participam de edição especial do ‘Café com o Leitor’

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta quarta-feira (8), um grupo de mulheres assinantes do Jornal O Liberal participou de uma edição especial do “Café com o Leitor”, na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém. Pela primeira vez, o encontro contou com uma participação totalmente feminina. O projeto, de iniciativa do setor de Mercado Leitor, é uma oportunidade de promover mais interatividade e proximidade entre os leitores e os gestores de diversas áreas da empresa.

Para conhecer de perto a Redação Integrada de O Liberal, as leitoras foram recebidas por Rose Maiorana, diretora comercial do Grupo Liberal; Sérgio Oliveira, gerente de Mercado Leitor; Camila Moreira, chefe de Produção de Conteúdo da Redação Integrada de O Liberal; Sheila Belucio, supervisora de assinaturas; e Thainá Silva, do setor de Relacionamento e Marketing do Leitor. Também esteve presente a jornalista Carolina Gantuss.

A edição especial do projeto contou com a presença de assinantes e acompanhantes que partilharam vivências particulares como mulheres e os avanços conquistados ao longo do tempo na sociedade. Na ocasião, também houve espaço para troca de ideias e elogios acerca das reportagens veiculadas no jornal. Entre as presentes estavam: Lucicleia Cardoso (assinante); Ana Cristina Lameira (assinante); Ghislaine Pimentel (assinante); Vera Pimentel (acompanhante); Raimunda Santos (assinante); Laura Melo (acompanhante); Maria das Graças Alves (assinante); Maria José Monteiro (assinante); e Hethinary Silva (acompanhante).

Na foto, estão reunidas as colaboradoras do Grupo Liberal e as assinantes do Jornal O Liberal. (Everaldo Nascimento / O Liberal)

Gestores falam da importância do projeto

Rose Maiorana, diretora comercial do Grupo Liberal, destacou que é muito importante a interatividade com as leitoras. Por isso, faz questão de estar presente nos encontros do ‘Café com o Leitor’. “É incrível. As mulheres leem mais que os homens. Elas, a partir do momento que estão se colocando em seu lugar, como mulher, estão cada vez mais evoluindo. A mulher quer assinatura, exige a compra do jornal e quer ler O Liberal”, comentou.

Em um momento de interação com as assinantes na redação, Sérgio Oliveira, gerente do mercado leitor do Grupo Liberal, parabenizou as mulheres pela data e enfatizou a alegria de tê-las como assinantes. “Especialmente, em comemoração ao Dia da Mulher, nada melhor do que trazer somente assinantes do gênero feminino. Elas, com certeza, saíram muito emocionadas. É um pouco do que a gente pode oferecer para a grandeza que elas têm para o Grupo Liberal”, comentou.

Sessão de massagem oferecida às mulheres na sede do Grupo Liberal. (Everaldo Nascimento / O Liberal)

Durante a conversa, Camila Moreira agradeceu a presença de todas as presentes e frisou que a oportunidade de um “Café com Leitor” somente com mulheres é inédito. Sheila Belucio fez questão de destacar que essa era uma oportunidade de as mulheres sentirem que o momento foi um marco para elas. Ao final da visitação, as convidadas contaram com uma sessão de massagem no auditório da empresa e participaram de um coffee break. Elas também foram agraciadas com brindes especiais, entre eles uma caneca personalizada em celebração ao Dia Internacional da Mulher.

Leitoras

Assinante do jornal há mais de 60 anos, Ghislaine Pimentel, aposentada, de 88 anos, tem uma relação de longa data com o jornal O Liberal. Ela elogiou os conteúdos produzidos e destacou que acompanha todos cadernos, mas tem preferência por política e a coluna Repórter 70. Durante o encontro, que ela disse ter sido agradável, relembrou que foi madrinha de casamento de Romulo Maiorana, o “seu Romulo”, fundador do Grupo Liberal.

“Eu conheci o Romulo desde que chegou em Belém. Ele se tornou muito amigo do meu sogro. Eu não fui propriamente madrinha do casamento dele. Os padrinhos eram o meu sogro e a minha sogra. Como eles não puderam ir, fui eu e meu marido. Nós é que apadrinhamos, porque diz que quem é padrinho é quem está presente. A gente era amigo de se reunir aos finais de semana. Eu convivi muito com o Romulo e com a Déa, que era um casal maravilhoso”, lembrou.

Já a gestora de Recursos Humanos Lucicleia Cardoso, 52 anos, de Castanhal, contou que é assinante de O Liberal há mais de 10 anos. Os conteúdos que ela mais acompanha também estão voltados à política. Como castanhalense, Lucicleia descreve que o caderno regional de Castanhal também faz parte da leitura dela. A gestora também elogiou as reportagens voltadas às temáticas femininas.

“Sou uma pessoa moderna, gosto do jornal on-line, mas eu gosto mais do impresso. E eu me senti tão acarinhada de ser recebida com tanto carinho por vocês na redação. Trocamos ideias, demos sugestões. Me senti muito agraciada. O jornal O Liberal sempre inclui as mulheres. E nesta semana fez várias matérias para ‘nós’ e achei muito importante as pautas que foram colocadas. Fiquei muito satisfeita”, disse.

(Gabriel Pires, estagiário, sob supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)