Cães e gatos microchipados podem ser adotados em Belém

Quem tem interesse em adotar um cão ou gato como animal de estimação pode conferir a 2ª Feira de Adoção de Cães e Gatos de 2021 neste sábado (12), das 10 às 15 horas, com a novidade de que 32 animais expostos são castrados, vacinados e microchipados. A organização é do Centro do Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) e será realizado no estacionamento G1 do shopping Parque Shopping, na avenida Augusto Montenegro, 4300, no bairro Parque Verde.

Filhotes e adultos ficarão à disposição do público. Como informa a Sesma, essa é a primeira vez que os animais do CCZ serão entregues aos novos donos com um microchip, no qual todas as informações importantes a respeito do animal estarão registradas em um banco de dados.

Por meio desse dispositivo, todo o histórico de saúde do animal pode ser atualizado. O mecanismo também permite localizar rapidamente o proprietário, em caso de perda do bichinho de estimação. “No chip constarão informações tais como cor, raça, sexo, idade, se está vacinado, castrado, vermifugado, além das informações sobre o novo tutor, como nome, endereço, contato, entres outras”, explica a chefe do CCZ, Bethânia Moraes.

O CCZ possui, atualmente, cerca de 200 animais prontos para a adoção, ou seja, estão vermifugados, castrados ou estão com guia para castração, vacinados contra a raiva e livre de zoonoses. Para adotar um bichinho na Feira, é necessário apresentar comprovante de residência, documento de identidade e preencher um formulário com 22 perguntas. Ao ser considerado apto, a pessoa sai do shopping com o animal nos braços, um pacote de ração e uma coleira.

A feira de adoção vai ocorrer seguindo todas as medidas de proteção para combater a disseminação do coronavírus, como o uso obrigatório de máscaras, utilização de álcool em gel e cuidados para evitar aglomeração no espaço.

Orientações

Para adotar um animal, além das feiras de adoção, a pessoa pode ir ao Centro de Zoonoses, na avenida Augusto Montenegro, km 11, de segunda a sexta-feira, de 10h às 13h, apresentando documento de identificação e comprovante de residência.

O interessado pela adoção passa por entrevista, para saber se está apto para cuidar do cão ou gato pretendido.