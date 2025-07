Cadelinha Lelê desaparece em São Brás e tutora busca ajuda para encontrá-la

A tutora de uma filhote de cachorro chamada Lelê está em busca de informações sobre o paradeiro do animal, que desapareceu na manhã do dia 1º de julho no bairro de São Brás, nas proximidades da Igreja dos Capuchinhos, entre as avenidas Gentil Bittencourt e Conselheiro Furtado.

Lelê, uma cadelinha sem raça definida, de porte pequeno e pelagem caramelo, tem apenas seis meses de idade e é descrita como dócil, mansa e alegre. Segundo a tutora, a filhote não costumava sair de casa, mas naquela manhã aproveitou um momento de distração e escapou pelo portão da garagem que havia ficado aberto.

“Ela não ficava na rua. É bem espertinha, mas sempre foi criada dentro de casa. Quando a ganhei, há cerca de cinco meses, ela já tinha vivido na rua, mas desde então estava quase totalmente domesticada”, conta a tutora.

Por volta das 8h da manhã, Lelê foi vista pela última vez por vizinhos da quadra. De acordo com informações repassadas à tutora, um casal que passava de moto avistou a cadelinha tentando atravessar a rua sozinha, aparentemente perdida. Preocupados com a possibilidade de atropelamento, a mulher desceu da moto, pegou Lelê no colo, olhou ao redor procurando por alguém responsável pelo animal, e, sem encontrar ninguém, levou a filhote na garupa.

Desde então, Lelê não foi mais vista. A tutora pede que, caso alguém tenha informações sobre a cadelinha ou sobre o casal que a recolheu, entre em contato: 91 98057-7000. “Ela é muito querida por mim. Acredito que quem a pegou teve boa intenção, mas estou desesperada para tê-la de volta”.