O Liberal chevron right Belém chevron right

Cadeirinha no meio do banco de trás: recomendação de segurança repercute entre paraenses

Pais da pequena Hope Maria comentam a recomendação da Abramet, que aponta transporte 24% mais seguro das crianças

Gabriel da Mota
fonte

Alex Silva e Fabrícia Cruz concordam que a posição central facilita a visão para quem conduz o veículo, trazendo mais segurança para as crianças (Wagner Santana / O Liberal)

A segurança das crianças no trânsito é tema de atenção constante e, para além das regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), estudos científicos indicam o local mais seguro para instalar o dispositivo de retenção. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), transportar a criança no centro do banco traseiro pode aumentar em 24% a segurança do menor em caso de colisão. A descoberta surpreendeu o casal de empresários Fabrícia Cruz, de 30 anos, e Alex Silva, de 33 anos, pais de Hope Maria Silva, de 1 ano e 5 meses, que sempre usaram a cadeirinha atrás do banco do carona. 

Eles relatam que a prioridade na escolha do equipamento é a segurança, seguida do conforto, e a resistência do material, visto que a mesma cadeirinha acompanha a filha por um bom período. "O primeiro ponto é a segurança, e o segundo é o conforto", diz Fabrícia Cruz. A busca pelo equipamento de retenção envolve pesquisa na internet por modelos melhor avaliados, além de indicações de amigas. Para Fabrícia, o material do produto é um diferencial: "Quanto mais acolchoada, mais confortável e melhor", diz.

image Casal de empresários belenenses desconhecia a recomendação da Abramet, divulgada no mês de setembro (Wagner Santana / O Liberal)

O casal destaca a importância de adquirir um equipamento de qualidade que suporte o desgaste do tempo, já que a filha está usando a segunda fase do dispositivo.

"O material tem que ser muito bom, porque vai durar bastante. Você tira a criança da cadeira e a coloca de volta, então vai ter um desgaste. Você tem que comprar uma cadeira que permaneça confiável ao longo do tempo", alerta Alex Silva.

Posição central é a mais indicada por especialistas

De acordo com o diretor científico da Abramet, Flavio Adura, a escolha correta do dispositivo pode reduzir em 60% o risco de morte de crianças em acidentes de trânsito, pois não há diferença significativa de risco entre o posicionamento da criança no lado direito ou no lado esquerdo do banco de trás do veículo. O destaque foi feito durante o 16º Congresso Brasileiro de Medicina do Tráfego, realizado em setembro passado. 

Apesar do estudo da Abramet, a legislação de trânsito brasileira não obriga o uso do assento central traseiro, mas o recomenda, como explica o bacharel em Direito e especialista em mobilidade urbana e trânsito, Rafael Cristo. "A legislação faculta a escolha, mas a recomendação de colocar no meio é para que o condutor possa ver melhor a criança", esclarece Cristo. Ele reforça que o objetivo do cinto de segurança é evitar que o corpo do passageiro seja projetado para fora ou sofra o que é chamado de "segunda colisão" (o corpo batendo em alguma parte do veículo), e o assento central, principalmente com cinto subabdominal, proporciona essa flexibilidade.

Alex Silva e Fabrícia Cruz concordam que a posição central facilita a visão para quem conduz o veículo, trazendo mais segurança para as crianças (Wagner Santana / O Liberal)

Alex e Fabrícia, por exemplo, não tinham conhecimento dessa recomendação e sempre usaram a cadeirinha atrás do banco do carona. "Eu acreditava que ali era mais seguro, né? Descobri há pouquíssimo tempo que o meio é a posição mais segura, e até mais confortável para a gente, porque ela fica mais próxima da nossa visão também no meio", diz Fabrícia.

O casal entende que a pressa e o improviso são fatores de risco, reforçando a importância de sempre priorizar a segurança.

"O acidente não marca a hora. Então, a gente tem que andar sempre com segurança. A gente tem o corpo mais forte e pode resistir a um acidente, mas a criança não tem uma segunda chance", opina Alex Silva.

Lei exige o uso do sistema de retenção

O uso de dispositivos de retenção, como bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação, é obrigatório por lei e varia de acordo com a faixa etária, peso e altura da criança.

  • Bebê conforto: obrigatório para crianças de até um ano de idade e 13 kg.
  • Cadeirinha: obrigatória para crianças de um a quatro anos de idade, entre 9 kg e 18 kg.
  • Assento de elevação: obrigatório para crianças de quatro a sete anos e meio de idade, entre 15 kg e 36 kg, e com altura inferior a 1,45 metro.
  • Cinto de segurança: pode ser usado por crianças acima de sete anos e meio de idade e mais de 1,45 metro de altura.

A desobediência a essas regras de idade e altura, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), constitui infração de natureza gravíssima. Crianças só devem andar no banco da frente a partir dos 10 anos ou ao atingirem altura mínima de 1,45 metro, quando já não necessitam de nenhum tipo de dispositivo.

As exceções para o uso do banco da frente incluem: carros que só contam com o banco dianteiro, e casos onde todos os assentos do banco de trás já estão ocupados por crianças. Nestes casos, o dispositivo de segurança apropriado para a idade deve ser mantido, o airbag do passageiro da frente deve ser desligado e o banco deve ser ajustado o máximo possível para trás. Em carros com quatro crianças, a mais alta (e não necessariamente a mais velha) deve ser transportada no banco da frente.

Para carros fabricados antes de 1988 e que não têm cinto de três pontos no banco de trás, a orientação da Abramet é transportar a criança no banco da frente, onde o cinto de três pontos está disponível, utilizando o dispositivo apropriado para a idade e mantendo as orientações de desligar o airbag e recuar o banco o máximo possível.

Instalação incorreta e veículos com cinto de 2 pontos

Em veículos onde o assento central possui apenas o cinto subabdominal (de 2 pontos), a legislação prevê que o motorista deve seguir a recomendação do fabricante do dispositivo de retenção (bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação), conforme a Resolução 971 do Contran.

Além do não uso do equipamento, Rafael Cristo destaca que a instalação visivelmente incorreta da cadeirinha, que comprometa sua retenção (como o ajuste inadequado do cinto), pode ser considerada uma infração de trânsito de natureza grave por "equipamento inoperante", prevista no Artigo 230, inciso IX, do CTB.

cadeirinha no meio do banco de trás

segurança no carro

contran

abramet

transporte de crianças
Belém
