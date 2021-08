VÍDEO: Cadeirante cai de ônibus, em Ananindeua, após o elevador do coletivo despencar

Um vídeo, que está circulando nas redes sociais, mostra um cadeirante sendo socorrido após cair de um ônibus, em Ananindeua. De acordo com testemunhas, o elevador do coletivo estava com defeito de despencou no momento que o homem seria elevado para entrar no ônibus.

As imagens ainda mostram que uma confusão se formou após o motorista do coletivo tentar se explicar ao cadeirante.