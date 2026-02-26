Caçamba cai em canal após chão ceder no bairro do Paracuri, em Icoaraci

Uma caçamba que realizava o trabalho de coleta de resíduos caiu em um canal na manhã desta quinta-feira (26), no bairro do Paracuri, distrito de Icoaraci, em Belém. Apesar do susto, os trabalhadores que estavam no veículo não ficaram feridos.

Conforme as informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada ao local por volta das 9h30. Moradores relataram que o caminhão fazia a curva da Travessa Soledade para acessar a Passagem Espírito Santo, onde há o córrego. No entanto, o solo teria cedido no momento em que o veículo passava próximo ao canal, provocando o tombamento.

Com o deslizamento da área, a caçamba acabou virando e ficou com as rodas para cima dentro do canal. Moradores da região ajudaram o motorista a sair do veículo logo após o acidente. As circunstâncias do ocorrido deverão ser apuradas. A PM permaneceu na área para dar apoio na situação. Não há informações sobre quando o veículo pesado deverá ser retirado do local.