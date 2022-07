Busca por revisão nos veículos cresce até 30% no mês de julho e oferece segurança na estrada

Para uma viagem segura e sem riscos de acidentes ou de ficar “no prego” no meio da estrada, realizar uma revisão no veículo é importante para não ser pego de surpresa. As oficinas de carros calculam que, nessa época do ano, de férias escolares, a procura por manutenção crescem de 20% a 30%.

O diretor da oficina Marque X Auto Center, Igor Rusef, diz que, neste mês de julho, a demanda na empresa aumentou cerca de 10 vezes. Contudo, o empresário orienta: é importante fazer a manutenção com antecedência. "Parece que as pessoas deixam para vir em cima da hora, o cliente vai pegar a estrada amanhã e ele vem hoje para verificar tudo que tem de errado no veículo, sendo que, às vezes, não é um tempo hábil para resolver um problema. Então é fundamental se programar", orientou.

Na oficina localizada na travessa José Pio, no bairro do Umarizal, em Belém, são realizados todos os tipos de serviços de manutenção. Igor Rusef Fábio Pontes destaca que os principais itens a serem verificados antes de viajar são os que garantem a segurança do carro, dentre eles: troca de óleo, alinhamento e balanceamento de rodas.

"Eu costumo dizer que como o carro é um conjunto de sistemas, tudo é indispensável. É importante verificar os sistemas de freio do veículo, a questão da suspensão, motor, lubrificação, rodas e pneus. Não existe uma receita de bolo, a gente tem que verificar pelo menos 40 a 60 itens do veículo para dizer se ele está apto ou não a pegar a estrada", explicou.

Os principais itens a serem verificados antes de viajar são os que garantem a segurança do carro, dentre eles: troca de óleo, alinhamento e balanceamento de rodas

Preços dos serviços são variáveis

Fábio Pontes, gerente de uma loja que faz revisão de carros, observa que os serviços podem variar de acordo com o modelo do veículo e com a manutenção que será realizada. Um exemplo é para troca de pneus, onde há produtos que custam entre R$ 300 e R$ 2 mil. Já para troca de óleo, os clientes podem pagar entre R$ 120 e R$ 300.

Fábio esclarece que existem duas categorias de revisão: a corretiva, quando os motoristas procuram as lojas somente quando o veículo sofre algum dano, e a preventiva, que deve ser realizada a cada 5 mil quilômetros rodados ou a cada 6 meses, sendo considerada a mais econômica.

Durante a revisão itens essenciais são checados

“A pessoa que faz a revisão preventiva consegue economizar entre 30% a 40%. É melhor do que ficar aguardando até que uma coisa danifique no carro e o proprietário tenha que trocar obrigatoriamente. Sempre a revisão preventiva é mais recomendada do que a corretiva”, destacou.

Dirigir sem manutenção adequada gera riscos de acidentes e multa

Pegar a estrada sem ter realizado a manutenção correta no veículo pode ocasionar acidentes, mas também multas ao condutor. Entre as ocorrências mais comuns está o pneu “careca”, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo a corporação, nesses casos, a segurança na condução fica comprometida, pois o estado de conservação do item afeta a frenagem do veículo.

A PRF alerta ainda que, em dias chuvosos, os riscos de acidente por conta do pneu “careca” aumentam consideravelmente, uma vez que o condutor pode sofrer uma aquaplanagem e perder o contato com o asfalto.

Dados de acidentes causados pela falta de reparos

Somente em julho de 2021, dados da PRF apontam que, dentre os 88 acidentes registrados nas rodovias federais, 24 ocorrências envolviam alguma falta de reparo ou manutenção no veículo, representando 21% dos casos.

- Avarias e/ou desgaste excessivo no pneu: 12

- Problema com freio: 8

- Iluminação deficiente: 4

