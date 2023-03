Buracos se proliferam pelas ruas de Belém e prejudicam a vida de motoristas e pedestres; veja onde

Os buracos se proliferam pelas ruas de Belém, prejudicando a circulação dos motoristas, dos ciclistas e dos pedestres. O risco de acidentes é grande, sobretudo no período chuvoso, quando as águas cobrem essas crateras. Na semana passada, uma cratera abriu na Travessa Campos Sales, no centro comercial, área de Belém em que, aliás, há muitos buracos. O problema é agravado porque essas são vias estreitas e, com as chuvas, as crateras são encobertas pelas águas.

VEJA MAIS

No cruzamento das ruas 28 de Setembro e Padre Prudêncio, parte do piso cedeu, o que exige muita atenção dos motoristas. Nesse mesmo cruzamento, mas bem na esquina da Padre Prudêncio, há um buraco. Em condições normais, e por se tratar de uma via estreita onde também há estacionamento de veículos, os motoristas transitam por esse espaço com muita dificuldade.

O autônomo Carlos Ramos, 56 anos, afirmou que, tão importante como fechar esses buracos, é fazer a manutenção dessas vias. “O conserto e, acima de tudo, a manutenção. Se houvesse manutenção adequada, não chegaria a esse estado”, afirmou.

Ainda segundo ele, esses problemas ocorrem não só no centro comercial, mas em toda a cidade. Carlos também afirmou que é fundamental ter uma fiscalização e, ainda, a participação da população, denunciando a localização dessas crateras, para que a prefeitura adote as devidas providências.

O autônomo Carlos Ramos, 56 anos, disse que, tão importante como fechar esses buracos é fazer a manutenção dessas vias: “Se houvesse manutenção adequada, não chegaria a esse estado” (Ivan Duarte/O Liberal)

Veja onde estão alguns dos buracos mais problemáticos da capital paraense:

Cruzamento da 28 de Setembro com Padre Prudêncio, no centro comercial, onde, na semana passada, abriu uma cratera na Campos Sales

Bernardo Sayão, entre Cesário Alvim e Osvaldo de Caldas Brito, no Jurunas

Rua Augusto Corrêa, na esquina com as passagens Rossy e Alegre, no Guamá

Travessa 10 do conjunto Catalina, no bairro Mangueirão

Independência com passagem Liberdade, Mangueirão

Pedro Miranda, entre Alferes Costa e Perebebuí, na Pedreira

Pedro Miranda com Estrela, na Pedreira

Buraco na avenida Bernardo Sayão, no Jurunas, representa um risco diário para os condutores de motocicletas (Ivan Duarte/O Liberal)

Água da chuva cobre os buracos e aumenta risco de acidentes

O mototáxi Ademir Lacerda, 50 anos, disse que esse buraco era “pequeno”. “Agora está aumentando e já escapou de acontecer acidente aqui”, disse. Ademir pelo endereço todos os dias e disse que conduz sua moto com calma, principalmente quando está transportando passageiros. “Quando chove é um perigo também. A gente não vê o buraco”, disse. Ademir disse que, quando chove muito, ele prefere “não rodar” para evitar acidentes.

A situação é crítica na rua Augusto Corrêa, no Guamá, na esquina com as passagens Rossy e Alegre. Além dos buracos, que são grandes, há alagamentos. Esse trecho também registra uma grande movimentação de pedestres, ciclistas e veículos.

Antonio Leite, 74 anos, passou de bicicleta pela Augusto Corrêa com a passagem Rossy. E falou que a situação dessas ruas prejudica não só os moradores daquela área, mas todas as pessoas que precisam circular por aquele endereço. Para piorar, as crateras são cobertas pelas águas, como a reportagem constatou na manhã da segunda-feira (20/03). Antonio Leite disse que a prefeitura deveria mandar um engenheiro na área, para fazer um levantamento e realizar obras definitivas para resolver esses problemas.

Via de grande fluxo de veículos, Pedro Miranda, na Pedreira, também tem buracos

Também há buracos na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira. Um deles fica próximo à travessa Estrela, na Pedreira, e dentro do qual foi colocado um pedaço de concreto. “É bem complicado porque, se a gente não prestar atenção e acertar esse buraco em cheio, a gente pode cair. E, se não cair, vai danificar a moto toda”, disse o mototáxi Madson Soares, 28 anos.

Ele afirmou que, quando chove, fica pior porque não há como ver o buraco, que, com o fluxo intenso de veículos, acaba virando uma cratera. Segundo Madson, a população paga imposto para evitar essas situações no meio da rua”.

Há muitos buracos no centro comercial de Belém. Um deles fica na rua 28 de Setembro e ocupada metade da pista (Ivan Duarte/O Liberal)