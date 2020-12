Cadeira é colocada no meio de Avenida para impedir acidentes de trânsito

Uma cratera aberta em outubro deste ano, na Travessa São Sebastião, próximo a Alferes Costa, no bairro da Pedreira (Belém), segue causando transtornos aos moradores do entorno. Trata-se de um buraco resultado de um reparo realizado pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), que ocupa mais da metade da largura da passagem, obstruindo quase totalmente a esquina com a Passagem Nossa Senhora Auxiliadora.

Legenda (Adriano Nascimento)

Atualmente o buraco está aterrado, serviço feito na madrugada da última quinta-feira, 17, segundo moradores do entorno. No entanto, o local segue sinalizado com cerca e placa de obras. O professor Eliomar Almeida, 44, que mora na mesma esquina, reclama do transtorno que a obra tem causado desde o início.

Ele conta que a cratera já causou uma série de acidentes, e que já foi aterrada e aberta novamente pelo menos duas vezes.

“É um transtorno muito grande, não há um planejamento integrado entre a Cosanpa e a Prefeitura de Belém. A prefeitura havia acabado de asfaltar a via, e logo em seguida a Cosanpa veio e abriu o buraco pouco sinalizado. Já ocorreram acidentes, um carro que transportava oxigênio para a UPA acabou caindo nesse buraco, quebrando o cano e provocando transtorno à população, que ficou algumas horas sem água encanada”, reclama Eliomar, que destaca ainda a falta de informações sobre o andamento da obra.

Ainda na Travessa São Sebastião, outra cratera obstrui quase totalmente a esquina com a Passagem Quarubas. Atualmente o buraco está aterrado com areia, e sinalizado para os motoristas.

Em nota, a Cosanpa informou que o trecho da Passagem São Sebastião segue em obras, e outras etapas do serviço ainda serão feitas na área.

“A Cosanpa esclarece que a obra de substituição de rede, que ocorre desde setembro de 2019, é extremamente importante e necessária para melhorar o abastecimento na cidade. Todos os trechos serão devidamente reasfaltados após a conclusão de todas as etapas da obra”, conclui a nota.

Sinalização caseira na Lomas

Outro buraco segue causando alguns acidentes em Belém, desta vez na Travessa Lomas Valentinas, bairro do Marco. O buraco fica entre a avenida Duque de Caxias e a Travessa Visconde de Inhaúma, no bairro do Marco, em frente ao Pará Clube.

Trecho da Lomas Valentinas vira desafio para motoristas (Adriano Nascimento)

Funcionários do Pará Clube contam que o buraco começou pequeno, e foi se abrindo com a passagem constante de veículos pesados e a ação das chuvas. Atualmente o buraco já causou uma série de acidentes, segundo relatos dos funcionários. No domingo, eles tomaram a iniciativa de usar uma cadeira de plástico laranja para sinalizar o buraco para motoristas desatentos.

A reportagem entrou em contato com Prefeitura de Belém para obter informações sobre a situação e aguarda posicionamento.