Buraco se abre em via próxima à Praça da República e trânsito fica parcialmente interditado em Belém

Um buraco se abriu no asfalto do cruzamento da avenida Governador José Malcher com a Assis de Vasconcelos, nas proximidades da Praça da República, no bairro do Reduto, em Belém, e mobilizou equipes responsáveis pelo reparo na noite desta quinta-feira (14).

Imagens da cratera começaram a circular nas redes sociais ao longo do dia e chamaram a atenção de motoristas e pedestres que passam diariamente pela região central da capital paraense. A equipe de reportagem esteve no local acompanhando os trabalhos realizados pela empresa Terraplena.

Segundo os trabalhadores que atuam na ocorrência, o asfalto começou a ceder após o rompimento de uma tubulação de esgoto localizada sob a pista. A infiltração comprometeu a estrutura abaixo da camada asfáltica, provocando a abertura do buraco.

cratera na José Malcher Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Foto: Thiago Gomes/ O Liberal

As equipes foram acionadas para verificar a situação e iniciaram os serviços de escavação e reparo da tubulação danificada. Por conta dos trabalhos, o trânsito no trecho está fluindo apenas por uma faixa, exigindo atenção redobrada dos motoristas que trafegam pela área.