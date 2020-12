Buraco na orla de Icoaraci coloca em risco trabalhadores e frequentadores do espaço

Um buraco de pelo menos cinco metros de comprimento localizado no final da orla de Icoaraci, no bairro do Cruzeiro, no distrito de Belém, tem assustado vendedores e frequentadores do local. A cratera, além de extensa, é muito profunda e está aberta há mais de um mês, oferecendo riscos para quem transita no corredor da orla.

De acordo com os vendedores, o buraco foi aberto durante uma obra de reparos de uma galeria que faz o escoamento da água do esgoto, que estava quebrada. Mas, desde então, há mais de um mês, o serviço realizado pela Prefeitura de Belém foi deixado inacabado.

Para minimizar os riscos aos frequentadores do espaço, os vendedores improvisaram uma tampa de madeira para evitar acidentes. De acordo com os trabalhadores da orla, há pelo menos dois grandes fossos no local, de aproximadamente dois e cinco metros de profundidade.

Com receio de que alguém possa cair no buraco acidentalmente, os vendedores aguardam resoluções para o problema. Questionada sobre um possível prazo para a conclusão do reparo na galeria e fechamento da cratera, a Prefeitura de Belém informou, por meio de nota, que equipes das Secretarias de Urbanismo e Saneamento já realizaram uma vistoria no local e programaram o reparo até o final da próxima semana.