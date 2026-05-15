Buraco continua aberto em via próxima à Praça da República e trânsito segue parcialmente interditado

O buraco que se abriu na noite desta quinta-feira (14) na Av. Governador José Malcher, no bairro do Reduto, em Belém, continua aberto e o trânsito segue parcialmente interditado. Os operários paralisaram a obra no início da tarde desta sexta-feira (15) devido ao risco de desabamento. O tráfego de veículos segue lento no trecho afetado e nas vias ao redor da Praça da República.

Em nota, a Prefeitura de Belém informou que equipes da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), com o apoio da Águas do Pará, realizam as intervenções necessárias na avenida José Malcher com a avenida Assis de Vasconcelos. A nota ainda detalha que o trabalho conta com o apoio dos agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel).

Entenda o caso

Segundo trabalhadores que atuaram na ocorrência, o asfalto começou a ceder no início da tarde de quinta-feira (14), após o rompimento de uma tubulação de esgoto localizada sob a pista. Com isso, a estrutura abaixo da camada asfáltica ficou comprometida, provocando a abertura do buraco.

As equipes foram acionadas para verificar a situação e iniciaram os serviços de escavação e reparo da tubulação danificada. Por conta dos trabalhos, o trânsito no trecho estava fluindo apenas por uma faixa, exigindo atenção redobrada dos motoristas que trafegavam pela área.

A região é uma das mais movimentadas do centro de Belém, concentrando intenso fluxo de veículos e pedestres, além de estar próxima a espaços históricos, órgãos públicos e estabelecimentos comerciais.