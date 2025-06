BRT São Brás tem ação de prevenção a ISTs no Dia dos Namorados

Neste Dia dos Namorados (12), a população recebeu kits preventivos e informações de como se prevenir de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), na estação do BRT de São Brás. Todos que passaram pelo local foram contemplados com kits de autotestes de HIV, preservativos masculinos e femininos, além de gel lubrificante.

A iniciativa foi uma forma de demonstrar afeto e compromisso com a saúde dos paraenses, de acordo com o coordenador da Referência Técnica de ISTs, HIP e Hepatites Virais da Sesma, Reginaldo Júnior. “Escolhemos a estação do BRT por ser um espaço de grande circulação, onde conseguimos alcançar pessoas de diferentes perfis e idades. A adesão foi excelente, conseguimos distribuir todos os kits de prevenção que levamos, o que mostra o quanto a população está aberta ao diálogo e ao cuidado com a própria saúde. Quanto mais conseguimos ampliar o acesso à informação e aos insumos, mais avançamos na redução dos indicadores de ISTs em Belém”, afirmou o gestor.

A mobilização na estação do BRT faz parte de uma estratégia ampla da atual gestão municipal, que prioriza a descentralização dos serviços de saúde. (Foto: Tamiris Amorim/Ascom Sesma)

A campanha de prevenção foi promovida pela Prefeitura de Belém através da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e pela Coordenação Municipal de ISTs, HIV e Hepatites Virais, em parceria com a Casa Dia e o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA). Profissionais especializados instruíram os transeuntes a como utilizar os materiais corretamente. A PrEP (profilaxia pré-exposição) e a PEP (profilaxia pós-exposição) também foram esclarecidas pelas equipes.

Quem circula, salva vidas inclusive a sua

O projeto chamou atenção de quem passa todos os dias pela estação, como foi o caso da gerente de vendas, Manuza Vieira, que conversou pela primeira vez com os profissionais de saúde em um dos pontos mais movimentados da cidade. “Achei essa ação muito importante. É a primeira vez que vejo um trabalho de prevenção e cuidado aqui na estação do BRT, que é um lugar por onde passam tantas pessoas todos os dias. Fazer isso justamente no Dia dos Namorados mostra uma sensibilidade enorme. Muita gente não tem condições de comprar preservativo ou sente vergonha de ir até um posto de saúde para pedir. Eu mesma peguei um kit para levar pro meu filho, que é adolescente. Ele tem vergonha, então vou dar para ele. Amor também é isso: cuidar”, contou Manuza.

Jaqueline Maués, de 41 anos, e Edson Maia, de 32, formam um dos casais que se surpreenderam com a ação e decidiram se aproximar para receber mais informações.“Muita gente ainda tem vergonha de parar, de pegar um preservativo, mas se prevenir é essencial. Além de evitar doenças, também ajuda a prevenir uma gravidez indesejada. Recebemos o autoteste e todas as orientações, foi muito esclarecedor. Eu sempre digo pra minha filha de 16 anos, que já tem namorado: usa anticoncepcional, sim, mas não esqueça do preservativo. Porque prevenir é cuidar, sempre”, disse a auxiliar de cozinha, Jaqueline.

Responsabilidade que inspira confiança

A Casa Dia, referência no atendimento a pessoas que vivem com HIV/Aids, dobrou o número de médicos em 2025, passando de 10 para 20 profissionais. Nos primeiros meses da mobilização, houve o registro de uma queda de 36% de pessoas que abandonam o tratamento do HIV na capital paraense. Iniciativas como essa, contribuem para que as pessoas fortaleçam o vínculo com o cuidado, o tratamento e a prevenção.