BRT Metropolitano: pista direita Ananindeua-Marituba é interditada à noite

Desde a segunda-feira (13) até o dia 31 deste mês, a pista direita do BRT Metropolitano (no sentido Ananindeua - Marituba), na rodovia BR-316, precisa ser interditada das 22h às 5h, para obras a cargo do Governo do Estado. A pista é liberada pela manhã, ao longo deste mês.

O Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) iniciou, na segunda-feira (13), a montagem das estruturas metálicas da passarela número 7 do BRT Metropolitano, na altura do km 05, próximo à antiga Arena Yamada. A execução desse serviço requer a interdição provisória da pista direita do BRT à noite.

O trabalho será realizado no período de 13 a 31 de março, de segunda a sexta-feira, no horário noturno, das 22h às 05h do dia seguinte, para minimizar os impactos no trânsito, como repassa o NGTM.

A pista de concreto do lado esquerdo permanecerá totalmente livre para o tráfego de veículos de pequeno e médio porte. O serviço contará ainda com apoio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PA).