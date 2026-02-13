Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

BRT Metropolitano mantém frota no Carnaval; tarifa zero só no domingo

O transporte público metropolitano vai manter a frota em operação durante todo o período da folia

O Liberal
fonte

Operação do BRT Metropolitano, na Grande Belém (Foto: Alex Ribeiro | Ag. Pará)

Quem vai aproveitar o Carnaval em Belém e na Região Metropolitana poderá contar com o funcionamento integral do BRT Metropolitano. O transporte público metropolitano vai manter a frota em operação durante todo o período da folia, principalmente nas linhas que atendem Benevides, Santa Bárbara do Pará, Santa Izabel do Pará e Castanhal, facilitando o deslocamento de foliões na Região Metropolitana de Belém.

A tarifa zero no BRT Metropolitano será válida somente no domingo de Carnaval. Já na terça-feira de Carnaval, não haverá passagem gratuita, pois a data não é considerada feriado estadual nem nacional.

A concessão do BRT Metropolitano do Pará é regulada pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon). Em funcionamento desde novembro de 2025, este será o primeiro Carnaval com o BRT Metropolitano em operação, servindo como referência para ajustes futuros no sistema de transporte público.

Segundo a Arcon, apesar de ser comum a redução de viagens em fins de semana e feriados, a concessionária vai manter o pleno funcionamento do BRT, devido à tradição carnavalesca dos municípios atendidos, o que pode gerar alta demanda por ônibus metropolitanos.

Atualmente, o BRT Metropolitano opera com seis linhas troncais e 26 linhas alimentadoras, interligando Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara, Santa Izabel e Castanhal. O sistema conta com dois terminais de integração e 17 estações, além de frota composta por ônibus elétricos e Euro 6, com zero ou baixa emissão de poluentes.

Ainda em operação assistida, a Arcon acompanha diariamente, junto à concessionária BRT Amazônia, o fluxo de passageiros durante o Carnaval na Grande Belém, podendo haver reforço de veículos conforme a procura.

Como pagar a passagem

A tarifa do BRT Metropolitano é de R$ 4,60. Estudantes pagam meia-passagem (R$ 2,30). Idosos, pessoas com deficiência e demais públicos com direito à gratuidade no transporte público devem apresentar o cartão especial.

O pagamento da passagem do BRT Metropolitano pode ser feito em dinheiro ou pelo sistema de bilhetagem digital Pra Já, disponível em cartão físico e aplicativo. Também há terminais de autoatendimento para recarga em crédito nos terminais de Ananindeua e Marituba, além da estação de São Brás.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

brt metropolitano

carnaval

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

MAIS LIDAS EM BELÉM

CALOUROS

Repescagem UFPA: veja a lista dos convocados na 2ª chamada do Processo Seletivo 2026

A relação completa dos aprovados está disponível no site do Centro de Processos Seletivos (Ceps) e no portal do Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (Ciac)

12.02.26 9h10

LOGENVIDADE

Após completar 100 anos com saúde, paraense de Nova Timboteua relembra histórias de sua vida

Com centernário recém-completado, o aposentado Raimundo Freitas é um exemplo de vitalidade e vida saudável

08.02.26 10h00

TRÂNSITO

Fiscalização na Arthur Bernardes autua mais de 40 motoristas por ocupação irregular da ciclofaixa

O balanço foi divulgado pela Segbel nesta segunda-feira (9)

09.02.26 16h59

ABANDONO

Praças históricas do centro de Belém estão abandonadas e inseguras, denunciam moradores

Na Praça do Relógio, urubus dividem espaço com homens e mulheres em situação de rua

08.02.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda