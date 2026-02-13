BRT Metropolitano mantém frota no Carnaval; tarifa zero só no domingo

Quem vai aproveitar o Carnaval em Belém e na Região Metropolitana poderá contar com o funcionamento integral do BRT Metropolitano. O transporte público metropolitano vai manter a frota em operação durante todo o período da folia, principalmente nas linhas que atendem Benevides, Santa Bárbara do Pará, Santa Izabel do Pará e Castanhal, facilitando o deslocamento de foliões na Região Metropolitana de Belém.

A tarifa zero no BRT Metropolitano será válida somente no domingo de Carnaval. Já na terça-feira de Carnaval, não haverá passagem gratuita, pois a data não é considerada feriado estadual nem nacional.

A concessão do BRT Metropolitano do Pará é regulada pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon). Em funcionamento desde novembro de 2025, este será o primeiro Carnaval com o BRT Metropolitano em operação, servindo como referência para ajustes futuros no sistema de transporte público.

Segundo a Arcon, apesar de ser comum a redução de viagens em fins de semana e feriados, a concessionária vai manter o pleno funcionamento do BRT, devido à tradição carnavalesca dos municípios atendidos, o que pode gerar alta demanda por ônibus metropolitanos.

Atualmente, o BRT Metropolitano opera com seis linhas troncais e 26 linhas alimentadoras, interligando Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara, Santa Izabel e Castanhal. O sistema conta com dois terminais de integração e 17 estações, além de frota composta por ônibus elétricos e Euro 6, com zero ou baixa emissão de poluentes.

Ainda em operação assistida, a Arcon acompanha diariamente, junto à concessionária BRT Amazônia, o fluxo de passageiros durante o Carnaval na Grande Belém, podendo haver reforço de veículos conforme a procura.

Como pagar a passagem

A tarifa do BRT Metropolitano é de R$ 4,60. Estudantes pagam meia-passagem (R$ 2,30). Idosos, pessoas com deficiência e demais públicos com direito à gratuidade no transporte público devem apresentar o cartão especial.

O pagamento da passagem do BRT Metropolitano pode ser feito em dinheiro ou pelo sistema de bilhetagem digital Pra Já, disponível em cartão físico e aplicativo. Também há terminais de autoatendimento para recarga em crédito nos terminais de Ananindeua e Marituba, além da estação de São Brás.