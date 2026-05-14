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BRT Belém: terminal do Tapanã segue sem funcionar após duas semanas fechado por furto de fiação

Sem o serviço em operação, passageiros têm recorrido aos ônibus tradicionais e relatam aumento no tempo de deslocamento, além de outras dificuldades na rotina

Gabriel Pires
fonte

Problema já perdura há dias e segue sem solução (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Fechado há mais de duas semanas por conta do furto da fiação elétrica, o terminal do BRT do Tapanã, na avenida Augusto Montenegro, segue sem funcionar e vem causando transtornos aos usuários do sistema de transporte. Sem o serviço em operação, passageiros têm recorrido aos ônibus tradicionais e relatam aumento no tempo de deslocamento, além de outras dificuldades na rotina, enquanto a prefeitura não efetiva soluções.

O sistema BRT atende principalmente quem faz o trajeto entre Icoaraci e o Centro, mas também funciona como o principal meio de integração para moradores dos bairros ao longo da avenida Augusto Montenegro até São Brás. Com a estação do Tapanã fora de operação, moradores de áreas próximas, como Tapanã, Coqueiro, Conjunto Satélite e Parque Verde são diretamente afetados. E, em horários de pico, o problema ainda se agrava mais com a falta dessa alternativa.

Ainda sem previsão oficial de retomada do serviço, há apenas um informativo na porta da estação informando os usuários sobre o problema, como constatado pela reportagem do Grupo Liberal. “Devido ao furto de cabos na rede elétrica da estação, que compromete o funcionamento de itens essenciais como iluminação, catracas e portas de embarque e desembarque, a estação encontra-se temporariamente fechada, sem condições seguras de operação”, diz o informativo.

“Para seguir viagem, orientamos que os passageiros utilizem a estação mais próxima: Sideral. Também é possível utilizar linhas de ônibus que atendem o entorno desta estação para continuidade do deslocamento. As equipes técnicas já estão atuando para restabelecer a operação o mais breve possível. Agradecemos a compreensão de todos”, detalha o comunicado destinado aos passageiros.

Falhas antigas

A estudante de administração Lizzy Duarte, de 27 anos, afirma que os problemas no funcionamento das estações do BRT não são recentes. Segundo ela, desde a inauguração do sistema já era possível perceber falhas. “Na verdade, desde que inaugurou, já tinha problemas nas estações, tanto nessa quanto na de São Brás. Na de São Brás, sempre havia problema na estrutura”, relata.

Para a estudante, a paralisação da estação do Tapanã prejudica diretamente quem depende do transporte público. Ela destaca que a interrupção do serviço impacta a rotina de trabalhadores e estudantes da região. “Antigamente eu pegava com mais frequência, mas isso tudo atrapalha bastante para quem vem. As pessoas que costumam passar por lá são as mais prejudicadas. Isso afeta bastante o trabalho, o estudo, o ir e vir de todo mundo”, pontua a jovem.

Mais tempo de espera

Com a interrupção do funcionamento da parada do BRT, a espera pelos outros ônibus é mais longa, e a preocupação cresce por causa do aumento no tempo de viagem, já que os articulados do sistema circulam pela via expressa. Isso gera ainda mais atrasos para quem já tem uma rotina corrida, como é o caso do autônomo Xavier Medeiros, de 37 anos. Morador do Tapanã, ele utiliza a estação todos os dias para se deslocar para o trabalho, em São Brás.

Sem ter alternativa, ele precisa pegar os tradicionais ônibus de linha na parada em frente ao terminal do BRT. Segundo ele, o tempo de espera é maior e ainda é afetado pelo engarrafamento. Para evitar esse problema, a solução é sair ainda mais cedo de casa. “O BRT sempre foi problemático, porque são poucos veículos para circular, mas a demanda de passageiros é enorme e só cresce ainda mais. E, agora, ainda acontece isso, a estação fica sem funcionar”, comenta.

“Já não é confortável dependermos de um sistema que não atende a população com qualidade. A parada ficar sem funcionar afeta bastante a minha rotina. São muitos trabalhadores que dependem desse serviço aqui para chegar nos seus locais de trabalho. É preciso que resolvam isso urgentemente. Estou sendo bastante afetado com todo esse problema. E todas as outras pessoas que moram por aqui. Às vezes, ando até outra estação, quando tenho mais tempo”, acrescenta Xavier.

Reforço de segurança

Para ele, é necessário mais fiscalização e segurança para evitar que o problema volte a ocorrer. “Esse problema é consequência da insegurança. Não tem monitoramento. Precisamos que a Guarda Municipal fique de olho. A Polícia Militar até fica aqui, mas o problema da segurança é complicado mesmo. A gente precisa que a prefeitura faça o seu trabalho direito. Não podemos ficar à mercê de uma situação dessa que já tem quase um mês”, desabafa o morador.

BRT Marambaia

Já na estação Marambaia, outro ponto do sistema de transporte, os problemas também são diversos.Segundo informações que circulam nas redes sociais, a estação do BRT está há mais de um mês sem um dos vidros de proteção. Também há relatos de que o local não possui ventilação adequada e apresenta acúmulo de sujeira, com teto e vidros empoeirados. Os relatos também apontam que não há espaço apropriado para os usuários se sentarem enquanto aguardam o ônibus. Antes, funcionários disponibilizavam algumas cadeiras plásticas, mas atualmente restaria apenas uma no local.

Posicionamentos

A Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) informou, em nota, que a estação Tapanã do sistema BRT teve parte da fiação elétrica furtada, situação que comprometeu temporariamente o funcionamento da estrutura. A pasta ressalta que os reparos necessários já estão em andamento para restabelecer a operação da estação o mais breve possível.

Sobre a estação Marambaia, a Segbel esclareceu "que equipes de manutenção e limpeza realizam serviços periódicos no local e que a reposição do vidro danificado já está incluída no cronograma de manutenção. A secretaria também informa que irá reforçar as ações de conservação e avaliação das estruturas da estação, incluindo as condições de ventilação e acomodação dos usuários". "A Segbel destaca ainda que segue monitorando o funcionamento do sistema BRT e trabalhando para garantir mais segurança, conforto e qualidade no atendimento aos passageiros", completa a pasta.

Também em nota, a Equatorial Pará informou que não foi acionada para atendimento de ocorrência na Estação do BRT Tapanã. "De acordo com informações preliminares, a interrupção no local teria sido causada por furto de cabos de uma ligação subterrânea, cuja manutenção é de responsabilidade da gestão do BRT". A distribuidora reforça que qualquer intervenção na rede elétrica deve ser realizada exclusivamente por equipes habilitadas e autorizadas, em conformidade com os critérios técnicos e de segurança", completa o comunicado da empresa.

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