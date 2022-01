BRT Belém: projeto de mobilidade urbana completa 10 anos este mês

As obras do Bus Rapid Transit (BTR) Belém completam 10 anos no próximo dia 16 de janeiro. Iniciado em 2012, na gestão do então prefeito belenense Duciomar Costa, o projeto pretendia beneficiar 600 mil usuários de transporte público da capital paraense. Após uma década de obras, o BRT Belém possui 20 quilômetros de extensão e 43 paradas, incluindo três terminais, do percurso que vai de Icoaraci a São Brás. Ao todo, foram investidos R$ 430 milhões, com recursos do PAC 2 - Mobilidade Urbana e da Prefeitura de Belém.

Confira alguns dos principais acontecimentos registrados nesse período:

01/2012 - Início das obras do Bus Rapid Transit (BRT) Belém;

01/2012- Instalação da primeira estação do BRT, localizada na Avenida Almirante Barroso, esquina com a Travessa Perebebuí;

06/2013 - Retomada das obras a partir do Entroncamento;

01/2014 - Inauguração do Complexo do Entroncamento e instalação das linhas de ônibus expresso;

06/2016 - Entrega do primeiro trecho do BRT na av. Augusto Montenegro, trecho que passa pelo terminal Mangueirão e as estações Marambaia, Marinha e Centenário;

07/2016 - Início da “Fase Experimental” oferecendo a população viagens gratuitas em ônibus articulados com o intuito de apresentar o funcionamento do novo sistema de transporte;

09/2018 - Finalização do segundo trecho entre o Terminal Tapanã e as estações Bengui, Morada do Sol e Sideral e inauguração do Elevado Engenheiro José Augusto Affonso;

08/2019 - Inauguração do terceiro trecho com a entrega de cinco estações e Terminal Maracacuera;

09/2019 - Entrega de novos ônibus padrão e articulados;

01/2020 - Lançamento de edital de licitação do sistema de transporte público de Belém sendo um dos lotes contendo toda a estrutura do Sistema BRT;

03/2021 - Aumento da frota de ônibus do Sistema BRT devido à pandemia;

11/2021 - Implantação do programa Integra Belém que conecta linhas alimentadoras ao BRT, através dos terminais Maracacuera, Mangueirão e São Brás.