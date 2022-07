Brincantes derrubam o mastro e se despedem da quadra junina

Brincantes e todo o batalhão do Arraial do Pavulagem chegaram na Praça dos Estivadores por volta de 11h30h, deste domingo (3) para fazer o encerramento da quadra junina. Milhares de brincantes fizeram questão de participar do momento de derrubada do mastro. Não existem dados oficiais de público, mas é estimado que o público dos cortejos esse ano tenha sido o maior de todos os 35 anos de atividade.

A derrubada do mastro simboliza o encerramento da quadra junina e faz parte da tradição da cultura popular, a qual o Arraial do Pavulagem faz questão de manter a história viva.

Gustavo Moreira, produtor executivo do Instituto Arraial do Pavulagem, disse que toda essa simbologia é de grande importância para o Arraial e para toda a população, pois faz parte de ensinamentos que atravessam diferentes gerações. "Esse momento é muito importante para todos os brincantes, pois mantém a cultura viva. São ensinamentos antigos e que são mantidos por diversas cidades do interior do estado", pontua Moreira.

Historicamente, o último Arrastão é o que mais atrai os brincantes. Mas, depois de uma estreia de tanto sucesso, Gustavo Moreira diz que o primeiro arrastão deste ano foi imbatível. "Não conseguimos superar aquela estreia, mas o que nós percebemos é que este domingo atraiu mais gente do que os dois últimos e encerramos o arrastão satisfeitos com tudo o que aconteceu e com o envolvimento do público", pontuou.

Depois do retorno após dois anos ocorridos de modo virtual, a equipe do Instituto Arraial do Pavulagem consegue almejar novos voos para o movimento de cultura popular. "Essa saudade que a população estava demonstra a importância de colocar os brinquedos na rua. Estamos muito esperançosos por novidades e conquistas que o Arraial pode conseguir", acrescentou Gustavo Moreira.

Ronaldo Silva, presidente do Instituto Arraial do Pavulagem, diz que tem sido emocionante perceber a maneira que o público abraçou os Arrastões depois de dois anos sem ir às ruas.

“Virou um tipo de ‘romaria de cultura popular’ que invade as ruas e é um grande momento para todos que participam. E é importante destacar que esse retorno foi bom não só para cultura, mas também para a cadeia produtiva no entorno dos Arrastões. Muitas pessoas dependem da movimentação do Arraial para gerar renda nesse período junino. Presenciar essa retomada depois de dois anos de receio extremo traz muita felicidade pra nós”, diz.

A realização é do Instituto Arraial do Pavulagem, com patrocínio da Equatorial Energia, apoio cultural da Lei Semear, Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), Governo do Pará e apoio institucional da Prefeitura de Belém através da FUMBEL.

35 ANOS DE PAVULAGEM

O tema das atividades deste ano é “Arraial do Pavulagem 2022: 35 anos de Pavulagem”, homenagem ao tempo de atuação do coletivo de artistas formado por Ronaldo Silva, Júnior Soares e outros nomes importantes para a cultura da Amazônia. E é marcante que se comemore essa marca com a volta às ruas, principalmente depois desses últimos anos: em 2020 e 2021, a programação do Instituto migrou 100% para as lives, levando a energia do Arraial direto para dentro da casa das pessoas.