Briga entre marido e mulher termina em veículo incendiado por esposa em Novo Progresso

Uma discussão entre um casal terminou com a esposa ateando fogo no veículo do marido, na última terça-feira (5), em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. A fatalidade ocorreu após uma noitada de bebedeiras entre os envolvidos. O ocorrido chegou a danificar casas vizinhas e um outro veículo. As informações são do portal Giro.

De acordo com testemunhas, a briga teria começado quando o homem perguntou à esposa se ela o amava, a mulher por sua vez, respondeu que sim. Em seguida, a jovem teria segurado o pescoço do cônjuge e tentado o enforcar. Eles tiveram um desentendimento e a suspeita pegou uma faca para matá-lo.

O homem foi protegido pelo irmão e a cunhada. A mulher teria saído do local e, se aproveitou disso para incendiar o carro do marido. Os policiais conseguiram prender a suspeita e ela afirmou que a confusão teria ocorrido por ambos terem bebido álcool.

Segundo os agentes, o casal foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento.