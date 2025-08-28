Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Breves e Belém recebem mais de R$ 23 milhões em investimentos em saúde

As entregas do Centro Especializado em Reabilitação (CER III) da Ilha do Marajó e de Unidades Odontológicas Móveis (UOMs) foram feitas nesta quinta-feira (28) pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha

O Liberal
fonte

Breves e Belém recebem mais de R$ 23 milhões em investimentos em saúde. (Ministério da Saúde)

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, inaugurou nesta quinta-feira (28), em Breves, o primeiro Centro Especializado em Reabilitação (CER III) da Ilha do Marajó e, em Belém, entregou 43 Unidades Odontológicas Móveis (UOMs) a municípios paraenses, em cerimônia que contou com a participação do governador Helder Barbalho, da secretária de Estado de Saúde, Ivete Vaz, do ministro das Cidades, Jader Filho, e da vice-governadora do Pará, Hana Ghassan. Ao todo, os investimentos ultrapassam R$ 23 milhões. As iniciativas fazem parte do legado da COP 30, que será realizada este ano em Belém, e ampliam o acesso da população a serviços especializados e a estruturas de atendimento em regiões remotas.

Ainda na capital, Padilha anunciou o cofinanciamento da Atenção Primária, vinculado ao Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna. O objetivo é destinar recursos para incentivar boas práticas, reduzir desigualdades, fortalecer vínculos entre profissionais e comunidades e melhorar a qualidade do atendimento nas unidades básicas de saúde.

“Pela primeira vez, a Ilha do Marajó conta com um equipamento completo de reabilitação, aliado à oficina ortopédica e integrado a um plano que já dobrou o número de Unidades Básicas de Saúde Fluviais, e ampliou equipes de saúde da família”, afirmou Padilha.

Com investimento de quase R$ 7 milhões, o CER III de Breves reforça a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) no Marajó. A unidade oferece serviços de reabilitação auditiva, física e visual, além de Oficina Ortopédica para a produção de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção. O atendimento vai beneficiar sete municípios: Anajás, Bagre, Breves, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel. A expectativa é a realização de aproximadamente 3,7 mil procedimentos mensais, atendendo cerca de 500 pessoas por mês.

Em Breves, o governador Helder Barbalho destacou o andamento das obras do futuro Hospital Materno Infantil, construído por meio de convênio entre o governo do Pará e a prefeitura local, com investimentos de R$ 19 milhões. Atualmente, a obra já atingiu 72% de execução. Até 2026, mães e crianças de Breves, Anajás, Bagre, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel poderão contar com a nova estrutura, que prevê 30 leitos de internação geral; dez leitos de cuidados intensivos neonatais (quatro de UTI, quatro de UCI e dois UCI canguru, além de isolamento) e dez quartos PPPs, seguindo as diretrizes da Rede Cegonha.

“Com mais essa iniciativa, vamos descentralizar o atendimento, para que uma mãe não precise se deslocar para outras regiões para ter o seu bebê, que possa ser perto das suas casas”, destacou o Chefe do Executivo Estadual. Helder Barbalho ressaltou ainda a construção da nova Policlínica de Breves, que oferecerá 34 especialidades médicas, acelerando o acesso da população do município e de todo o Marajó a consultas, exames e atendimentos clínicos especializados.

As 43 Unidades Odontológicas Móveis entregues em Belém foram adquiridas com recursos do Novo PAC Saúde e estão equipadas para ampliar o acesso ao atendimento odontológico, sobretudo em áreas rurais, ribeirinhas e indígenas, onde há maior carência de serviços de saúde bucal.

O investimento de mais de R$ 16 milhões fortalece a rede de atenção primária no Pará, estado que apresenta indicadores de saúde bucal abaixo da média nacional, conforme a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal – SB Brasil 2023.

“Mais de 10% de todos os veículos enviados ao país vêm para o Pará, garantindo saúde bucal até nas áreas rurais e ribeirinhas. Após 10 anos sem investimentos, o governo federal voltou a comprar odontomóveis: já entregamos 400 e vamos entregar mais 400 até o fim do ano. A novidade é que os odontomóveis chegam equipados com impressoras 3D, que produzem próteses em apenas 15 minutos, dando dignidade e rapidez ao atendimento”, destacou o ministro.

No último dia 21, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Padilha entregaram 400 UOMs em Sorocaba (SP). Com investimento de R$ 152 milhões do Novo PAC Saúde, os veículos vão beneficiar 1,4 milhão de pessoas em 400 municípios de todos os estados. A iniciativa marca a retomada, após 10 anos, de uma política estratégica do Brasil Sorridente, que garante acesso à saúde bucal em regiões de difícil acesso.

Legado para a COP 30

As ações se somam a uma série de investimentos do governo federal no Pará em preparação para a COP 30. Para Padilha, a conferência é uma oportunidade de transformar a cidade com benefícios permanentes para a população. O compromisso do governo, segundo ele, é deixar um legado real, fortalecendo a rede pública de saúde com infraestrutura e serviços duradouros, preparando Belém não apenas para receber o evento, mas também para o futuro.

Os investimentos federais em saúde no arquipélago vêm crescendo: de R$ 73,3 milhões em 2022, passaram para R$ 134,3 milhões em 2024. Em 2025, até agosto, já foram destinados R$ 105,5 milhões, com expectativa de novos aportes até o fim do ano. Entre as ações, destaca-se a ampliação das Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSF), que dobraram em número – de cinco em 2022 para dez em 2024 – com custeio ampliado de R$ 5,2 milhões para R$ 12,7 milhões. O Novo PAC Saúde também destinou R$ 37,1 milhões à região entre 2024 e 2025, contemplando equipamentos, duas UOMs e a construção de 14 unidades básicas de saúde.

Palavras-chave

saúde

belém

breves no marajó
Belém
