Brasil realiza uma cirurgia de varizes a cada 6 minutos; entenda o que é a doença

O Pará registrou 169 internações por varizes em mulheres no ano de 2022, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) nesta quarta-feira (22). Os dados acendem um alerta para a incidência, em sua grande maioria, no público feminino, como aponta um levantamento da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), o qual mostra que pelo menos 145 mulheres são internadas para tratamento de varizes no Brasil. Essas grandes ocorrências são observadas devido ao fato de que ainda há uma baixa procura pela cirurgia para tratar a condição, como aponta o angiologista Maciel Reis, membro titular da SBACV. Segundo ele, o Brasil realiza uma cirurgia a cada 6 minutos de varizes.

Os dados regionais do SBACV revelaram, ainda, que o Pará foi o estado do Norte que mais registrou internações, como um acumulado de 18 mil entre 2013 e 2022. O médico explica que as varizes são veias dilatadas, superficiais e tortuosas, que se desenvolvem abaixo da pele manifestam ocasionando dor e desconforto, como a sensação de peso na região inferior. A causa dessa dilatação das veias está diretamente ligada com o período em que as pessoas permanecem em pé ou sentadas durante períodos prolongados sem realizar qualquer tipo de movimento. Isso afeta a circulação sanguínea, conforme explica Maciel.

Os sinais se apresentam, inicialmente, apenas de forma estética. No entanto, o problema pode se manifestar de diversas formas. “Os sintomas principais estão relacionados à ardência, dores, câimbra, dormência, formigamento, sensação de peso, cansaço no final do dia e algumas alterações relacionadas a mudança da cor da pele, particularmente na região próxima ao tornozelo. Isso leva a alterações como prurido, a coceira na região, e que pode favorecer, ao longo dos anos, o surgimento de uma lesão na pele, que é a chamada úlcera varicosa”, detalhou Maciel.

“As varizes não tem apenas um teor estético por esse acometimento preferencial nas mulheres, mas ela também afeta a qualidade de vida pelas queixas praticamente diárias de cansaço, de peso, de inchaço nas pernas e, com o passar do tempo, pode levar ao afastamento das atividades de trabalho pela por essa exacerbação dos sintomas”, alertou o médico sobre as possíveis consequências causadas pelas varizes”, complementou.

Recomendações

Evitar se manter em pé durante longos períodos e se movimentar são algumas das recomendações dadas pelo médico a fim de promover a circulação sanguínea e amenizar os sintomas. “A nossa ‘batata da perna’ tem essa musculatura que funciona como um segundo coração, devolvendo esse sangue de volta pra cima. Procurar, também, elevar o nível da perna, acima do nível do coração. A elevação do membro favorece esse retorno venoso. O uso de meias também faz parte das recomendações e deve ter uma indicação médica”, pontuou o especialista.

“São várias ações que também podem ser realizadas com esse propósito: tentar não ganhar peso é uma delas, ou seja, se manter dentro do peso. Para isso, a necessidade de associar a prática de atividade física, associada a uma dieta balanceada. Além de não fumar e evitar uso de medicações principalmente de cunho hormonal”, listou o médico ainda sobre as principais formas de prevenir a condição inflamatória.

Tratamento

O tratamento das varizes é determinado a partir da indicação médica, como pontua Maciel. O médico detalha que entre os tratamentos estão desde a realização de procedimentos até a prática de atividades físicas. “Normalmente os pacientes são recomendados a fazer um manejo clínico onde são feitas orientações que favorecem o retorno do sangue como o trabalho de ação da panturrilha. Exercícios simples como caminhada favorecem esse retorno”, frisou Maciel.

“Nós recomendamos o uso de meia elástica, de compressão e o uso de medicação venotônica. Além de tratamentos que passam por aplicações ou secagem das varizes, a chamada escleroterapia. Alguns pacientes têm indicação de cirurgia. E, dentro das modalidades de cirurgia, temos, também, um arsenal que é individualizado. Cada paciente tem a sua indicação e essa e essa indica que ela é compartilhada com o paciente. Se vai para uma intervenção cirúrgica, se vai fazer uma intervenção minimamente invasiva”, declarou.

Como amenizar os sintomas das varizes?

Evitar se manter em pé durante longos períodos

Movimentar os membros inferiores ao longo do dia

Elevar a perna com frequência, acima do nível do coração

Utilizar meias a partir de indicação médica

Realizar atividades físicas

FONTE: Maciel Reis (médico angiologista)

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)