Bragança comemora o Dia de São Benedito neste sábado (26), com missas, homenagens e documentários

Neste sábado (26), Bragança comemora o Dia de São Benedito, santo protetor dos escravos e padroeiro da cidade. Ao longo do dia, será realizada uma programação com missas, homenagens e exibição de documentários em vídeo sobre a festividade, na igreja que leva o nome do santo. Também haverá passeio em carro aberto com a Imagem do Glorioso São Benedito do Andor, sempre com uso obrigatório de máscara, álcool em gel e distanciamento social.

As homenagens ao padroeiro de Bragança começam logo pela manhã, com missa na Igreja de São Benedito às 6h30 e às 8h30. Já o passeio em carro aberto começa às 16h30, percorrendo o itinerário saindo do Largo de São Benedito, seguindo pela Praça Fernando Guilhon, passando por várias ruas da cidade até chegar na Praça dos Eventos Estação Cultural Armando Bordallo da Silva.

Durante o dia serão transmitidos diversos documentários em vídeo sobre a Festividade de São Benedito e a Marujada de Bragança pelas plataformas digitais. Ao final da celebração, haverá missa, seguida de Novena a São Benedito (9º dia). Após a missa, homenagem a São Benedito, com fogos de artifício. Antes, nesse dia, havia uma procissão que reunia milhares de pessoas pelas principais ruas da cidade.

"Dentro das possibilidades e condições de segurança, a Marujada de São Benedito e devotos podem participar com a indumentária em vermelho, em homenagem a São Benedito", explicou o coordenador da festividade, Dário Benedito Rodrigues.

Ele destaca que, neste ano, foram canceladas as apresentações da Marujada e os eventos que geram aglomeração, em razão da pandemia. "São medidas de saúde necessárias à proteção de inúmeros marujos e marujas, fiéis e devotos que participam e vem de fora também participar dos festejos", concluiu.