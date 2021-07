BR-316 tem trânsito tranquilo na manhã deste sábado

Na manhã deste último sábado de julho (31), o movimento de saída da Grande Belém pela rodovia BR-316 é bem mais tranquilo do que foi nesta sexta-feira (30). Até o quilômetro 8, perto da barreira do Detran, no limite entre os municípios de Ananindeua e Marituba, quem estiver na estrada não terá grandes dificuldades. Já a partir do km 9, devido ao estreitamento de pistas e travessias de pedestres, a velocidade do fluxo diminui um pouco, mas sem grandes atrasos.

O Detran ainda não divulgou um boletim sobre acidentes registrados desde a madrugada e outras condições específicas até o km 18. Do km 18 em diante, a rodovia federal passa a ser jurisdição da Polícia Rodoviária Federal (PRF).