BR-316 tem trânsito intenso na saída de Belém

É intenso o fluxo de veículos na saída de Belém pela rodovia BR-316 no final da tarde e começo da noite desta sexta-feira (30). Do Viaduto do Coqueiro em direção a Ananindeua e Marituba, o tráfego é lento, obrigando motoristas de carros e pilotos de motos a transitarem com paciência e atenção redobrada a fim de evitar acidentes.

O foco de quem deixa a cidade – a movimentação começou ainda na manhã de hoje (30) – é aproveitar o sábado (31)_, o domingo (1º) e o feriado pelo Dia de Finados na segunda-feira (2) nas áreas de praia do Estado.

Agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) atuam na fiscalização dos veículos e na orientação a motoristas e pilotos nos primeiros 18 quilômetros da BR-316. A movimentação na rodovia deverá permanecer até o começo da noite de hoje, podendo ser retomada ainda nas primeiras horas deste sábado.