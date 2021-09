BR-316 tem fluxo intenso de veículos no retorno das praias

Muita gente aproveitou o final da tarde e o começo da noite desta terça-feira (7), feriado da Independência do Brasil, para regressar das áreas de praia do interior do Estado para Belém. Neste momento, o movimento de veículos na rodovia BR-316 é intenso, com muitos carros de passeio chegando à capital paraense, mas fluindo sem congestionamentos. Agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Pará (Detran PA) fiscalizam o tráfego. O Departamento organizou seis postos fixos de fiscalização (barreiras) até o km 17 da rodovia - o Detran atua nos primeiros 18 quilômetros da BR-316.

Ainda no começo da noite, o Detran informou: "O fluxo de veículos na rodovia BR-316 se manteve tranquilo durante todo o dia de hoje (7). Somente um acidente foi registrado entre um carro e um moto, mas não houve feridos, apenas danos materiais".

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), atuando a partir do 18º km da BR-316, informou que de sábado (6) até o começo da noite deste domingo (7) não houve acidentes com vítimas fatais nas rodovias federais no Pará. A PRF concluirá a operação de fiscalização nessas estradas no final da noite deste domingo, e, nesta segunda-feira (8), divulgará um balanço com os dados acerca do fluxo de veículos e ocorrências de 3 a 7 de setembro.

Acerca do retorno de veículos a Belém, a PRF informou que na altura do Km 23 da rodovia BR-316, no começo da estrada para o balneário da Ilha de Mosqueiro, mostrou-se sem congestionamento no final da tarde e começo da noite. O tráfego mostra-se mais denso a partir de Marituba no sentido de Belém. PRF informou que estava sem congestionamento do km 23 ao 19 da rodovia.

A fiscalização da PRF abrangeu pontos fixos em locais que costumam registrar irregularidades no Pará. Até sábado, a PRF identificou redução de 70% no número de acidentes e de 30% no de vítimas fatais (dados parciais da operação).