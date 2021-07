BR-316 tem fluxo estável na sexta-feira de saída para balneários

O fluxo de veículos no sentido de saída de Belém na rodovia BR-316, neste momento, mantém-se estável e sem pontos de lentidão nos 18 primeiros quilômetros da via.

A informação é do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), que atua na fiscalização desse trecho da estrada, inclusive, mantendo 36 agentes de Fiscalização ao longo da BR. A intenção é ordenar o tráfego e orientar os condutores de veículos que deixam a capital paraense rumo as praias e balneários do nordeste do Estado.

Logo cedo, pela manhã, o fluxo de carros, ônibus e outros veículos manteve-se intenso na rodovia BR-316, fazendo com que motoristas tivessem de ser pacientes para com a lentidão do tráfego. O fluxo poderá novamente se intensificar ainda no começo desta noite de sexta e logo cedo na manhã deste sábado (24).