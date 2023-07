BR-316: saída de Belém para os balneários começa com engarrafamentos nesta sexta

O movimento de saída de Belém já é intenso, na manhã desta sexta-feira (14), início de terceiro final de semana de julho, rumo às praias e balneários do estado. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito do Pará (Detran-PA), que mantém um posto de fiscalização no quilômetro 7 da rodovia BR-316, em Marituba, o movimento é grande, mas flui e deve aumentar a partir do início da tarde.

Para a agente do Detran e supervisora da fiscalização do km 1 ao 18 da BR-316, Kátia Cruz, as obras em andamento na rodovia agravam as possibilidades de engarrafamento. “O fluxo já aumenta consideravelmente no mês de julho, isso combinado às obras na BR-316 contribuem para o congestionamento. Agora, pela parte da manhã, o fluxo é intenso, mas está fluindo e a gente espera que no início da tarde o movimento aumente um pouco mais”, diz.

Barreira do Detran/PA na rodovia BR-316 (Thiago Gomes / O Liberal)

De acordo com a agente, os pontos com maior risco de congestionamento são os km 4, 6 e 7 da BR-316, no sentido crescente, isto é, Belém-Marituba, onde também o Detran concentra a fiscalização. Nesta manhã, são 30 agentes atuando dos kms 1 ao 18, perímetro monitorado pelo departamento estadual. Ao todo, a operação deve mobilizar um total de 60 a 70 fiscais ao longo do final de semana.

Grande fluxo entre os quilômetros 7 e 8 da rodovia BR-316 (Thiago Gomes / O Liberal)

“Esses pontos de maiores congestionamentos, no geral, são onde há também maior estreitamento da pista, por conta das obras do BRT. É o caso do desvio ou saída do desvio do km 4, no sentido de saída da capital. Outras áreas com engarrafamento esperado são o km 6 e também aqui próximo ao km 7, pontos onde, principalmente neste final de semana, a gente coloca nossos agentes para ficar nos cruzamentos e semáforos para garantir a fluidez”, explica.

Orientações

A agente de trânsito Kátia Cruz também destacou uma série de medidas que devem ser adotadas pelo motorista para evitar acidentes. “O Detran e demais órgãos de trânsito aconselham que o motorista saia de cedo para fazer sua viagem. É de suma importância, também, que o condutor tenha ciência que vai pegar um trânsito mais congestionado, então tenha paciência. Se possível, dividir a direção veicular. E o padrão: ter cuidado extremo com o celular, evitar ultrapassagem e manter as crianças no assento adequado”, finaliza.