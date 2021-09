BR-316 registra saida intensa de veículos na véspera do feriado da Independência

O motorista que precisou encarar a BR-316 no começo da noite desta sexta-feira (3) recorreu, mais uma vez, a uma dose extra de paciência para chegar ao seu destino. O movimento de veículos no sentido de saída da capital é intenso em razão do feriado de 7 de Setembro, já que na segunda-feira (6) o expediente será facultado em repartições públicas e liberado em algumas empresas privadas. A previsão é de que o fluxo continue lento esta noite e no começo da manhã deste sábado (4).

A lentidão no trânsito pode ser sentida especialmente a partir do KM 3 da BR-316, o que levou muitos condutores que se valem de aplicativos de geolocalização a adotarem rotas alternativas para fugir do engarrafamento. Mas só até retornarem ao eixo da rodovia. Foi o caso dos motoristas que optaram pela avenida João Paulo II, que enfrentam lentidão na saída do viaduto do Coqueiro, seja os que precisam seguir pela BR ou que tentam acessar o conjunto Cidade Nova, em Ananindeua.

Já na tarde desta sexta-feira (3), o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) informou que o fluxo de veículos na saída da capital estava mais intenso do que o normal. "Um alagamento na altura do km 9 da BR-316, provocado pela chuva que caiu na tarde de hoje,, fez com que o trecho apresentasse lentidão. Também foi registrado um acidente na rodovia, mas, sem vítimas.

O Detran estará fiscalizando as rodovias estaduais durante todo o feriado, até o próximo dia 9. A operação envolve 220 agentes de trânsito distribuídos por 24 municípios. O objetivo é controlar o trânsito por meio da interdição e desobstrução de vias, além de dar reforço às Operações Lei Seca e Duas Rodas, voltadas para o combate à alcoolemia e segurança de motociclistas, respectivamente.