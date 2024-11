BR-316: desvio pela Av. Independência começa nesta segunda-feira; entenda o que muda

O trânsito na rodovia BR-316 ganhou novas mudanças nesta segunda-feira (18/11), por conta do içamento das vigas na construção do viaduto na avenida Independência, no trecho localizado em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Os condutores que estiverem seguindo pela BR-316 no sentido para a capital paraense, devem desviar para a Av. Independência e deve pegar o retorno mais próximo e acessar a Passagem Dona Ana até o retorno para a rodovia BR-316. Esse desvio seguirá até o dia 23/11. Veja como vai ficar o trânsito com as alterações:

DESVIO BR 316

Outro desvio

A partir do próximo domingo (24/11), a configuração do desvio mudará novamente. Os condutores que estiverem saindo de Belém pela rodovia BR-316, devem desviar próximo do trecho da Passagem Dona Ana, para a pista da BR-316, no sentido de quem vem para Belém. Esse desvio serve apenas para contornar trecho em obras. Em seguida, os condutores devem retornar à BR-346, no sentido de saída da capital paraense.

Durante esse período, o desvio pela av. Independência, com seguimento pela Passagem Dona Ana, no sentido de entrada de Belém, também seguirá até o dia 29/11