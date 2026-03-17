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Boto-cor-de-rosa é encontrado encalhado em canal no bairro do Marco, em Belém

O animal pode ter sido levado ao local após a elevação do nível da água devido às fortes chuvas

O Liberal
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Boto-cor-de-rosa é encontrado encalhado em canal no bairro do Marco, em Belém. (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Um boto-cor-de-rosa foi encontrado encalhado no canal da rua União com a travessa Mauriti, no bairro do Marco, em Belém, nesta terça-feira (17). De acordo com as informações iniciais, o animal pode ter sido levado ao local após a elevação do nível da água devido às fortes chuvas que atingiram a capital paraense nos últimos dias. A área onde ele foi encontrado é um dos braços do rio Tucunduba. A retirada do animal foi realizada por uma equipe do Instituto BioMA (Biologia e Conservação de Mamíferos Aquáticos da Amazônia), ligado à Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), com apoio do Corpo de Bombeiros e do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA).

Segundo as informações iniciais, o boto teria chegado ao local ainda na noite de segunda-feira (16). No entanto, os moradores o encontraram nas primeiras horas desta terça.

Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) informou que vai acompanhar o caso.

 

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