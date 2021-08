Bosques do Conjunto Júlia Seffer serão revitalizados pela prefeitura de Ananindeua

Os bosques Uirapuru e Marajoara, dois espaços com muita vegetação e árvores de grande porte localizados no Conjunto Júlia Seffer, no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, vão receber obras de revitalização e iluminação em LED, o que vai valorizar ainda mais estes patrimônios ambientais. Na manhã deste domingo (29), o prefeito Daniel Santos assinou a ordem de serviço para início da obra que será concluída em 90 dias e terá mais de R$ 1 milhão em investimentos.

O serviço prevê a construção de uma pista de caminhada e corrida, área de passeio, calçadão e uma área de serviço, com quiosque para venda de produtos, o que vai movimentar a economia do bairro. O local também contará com instalação de bancos e luminárias decorativas.

“Os bosques aqui do Conjunto Júlia Seffer, o Uirapuru e o Marajoara, devem ser vistos como ponto de referência, não só para os moradores do bairro de Águas Lindas, mas para todo o município de Ananindeua. A prefeitura tem que cada vez mais dar condições para que o morador de Ananindeua não precise sair de Ananindeua para ir a outros bosques ou em outras praças, e é isso que estamos fazendo ao assinar a ordem de serviço para realizar obra de revitalização destes espaços”, destacou o prefeito, que aproveitou para realizar o plantio de uma muda da árvore Anani. O nome Ananindeua é de origem tupi e deve-se à grande quantidade da árvore no território do município.

As obras incluem ainda o desenvolvimento de projetos paisagísticos nos bosques e a inclusão de rampas acessíveis para pessoas com deficiência (PCD).

Diagnóstico e segurança

Na ocasião, o prefeito Daniel, que estava acompanhado do secretário municipal de Infraestrutura e Saneamento, Paulo Macêdo, vereadores e lideranças do bairro, também anunciou que as árvores dos bosques terão um diagnóstico fitossanitário, garantindo uma análise de risco de queda, o que será uma importante ferramenta de prevenção. A gestão municipal vai implantar também a iluminação em LED, o que vai garantir mais segurança para aqueles que quiserem passear e usufruir das áreas de lazer ao ar livre no período noturno.

Para o manobrista, José Roberto Brito, de 33 anos e morador do Conjunto há 11 anos, os bosques são uma identidade, uma referência para cada morador. “Os bosques são referências para os moradores e a gente tem vontade de trazer nossos filhos e familiares. Quando a gente fala que mora no Conjunto Júlia Seffer é referência por ter muitas árvores e isso faz parte da nossa vida de uma forma muito especial. Eu moro aqui há 11 anos e para mim essa é uma identificação muito grande, por exemplo, quando eu vou ao supermercado eu passo por dentro do bosque para sentir essa aproximação com a natureza, e é bem melhor do que ficar entre os carros. Então isso para mim é muito importante”, detalhou o morador que ainda falou sobre a iluminação nova que será implantada no Conjunto.