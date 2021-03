Bosque Rodrigues Alves suspende visitas durante todo o mês de março

As visitas para o Jardim Zoobotânico Bosque Rodrigues Alves estão suspensas no período de 06 a 31 de março. A informação foi repassada na manhã desta sexta-feira (05) pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém (Semma). A decisão foi tomada em função do Decreto nº800, de 31 de maio de 2020, republicado na última quarta-feira, no Diário Oficial do Estado (DOE) - nº34.506, por conta das medidas de distanciamento social contra a Covid-19, considerando o bandeiramento vermelho em todo o Estado do Pará.

O objetivo fundamental é evitar o contágio da doença entre os visitantes, assim como entre os servidores do Bosque Rodrigues Alves.