Bosque Rodrigues Alves ficará fechado durante dois dias da semana; saiba o motivo

A Prefeitura de Belém informa que o Bosque Rodrigues Alves, Jardim Zoobotânico da Amazônia, ficará fechado, excepcionalmente, nos dias 12 e 13, 19 e 20, e 26 e 27 de agosto, terças e quartas-feiras para intensificar os trabalhos de manutenção do espaço e garantir mais segurança e conforto à fauna abrigada e aos visitantes.

O funcionamento regular ocorrerá de quinta a domingo, das 8h às 16h. Às segundas-feiras, o espaço permanece fechado.

O valor da entrada é de R$ 2,00, com gratuidade para crianças de até 6 anos, idosos e pessoas com deficiência. Crianças de 7 a 12 anos pagam meia-entrada. Além disso, no último domingo de cada mês, a entrada é gratuita para todos os visitantes.