‘Bora Belém’: saiba quem tem direito ao auxílio de até R$ 450

A principal proposta de campanha do prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL), o programa de renda mínima “Bora Belém”, garante a transferência de uma renda básica de até R$ 450 para famílias em vulnerabilidade social afetadas pela pandemia da covid-19. O benefício busca atender as 22 mil famílias belenenses que estão cadastradas e aptas, mas que não receberam o bolsa família por conta de cortes no programa, priorizando, ainda, as 17 mil que estão na extrema pobreza e as mais de 9 mil chefiadas por mãe-solo.

A prefeitura informa que já está analisando os dados das famílias inscritas no CadÚnico. As que não estão cadastradas, serão procuradas pela gestão, não sendo necessário o comparecimento presencial.

Confira à quem o “Bora Belém” é destinado:

Combate à extrema pobreza:

- Famílias com renda de até R$ 89 por pessoa/mês;

Combate à pobreza:

- Famílias com renda entre R$ 89,01 e R$ 178 por pessoa/mês;

Famílias que estejam fora de qualquer benefício;

Os benefícios serão baseados em condicionantes como número de membros da família, o que vai definir o valor mensal que pode chegar a R$ 450.