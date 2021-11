Bônus livro permite compra de livros por servidores da Educação com subsídio da Prefeitura de Belém

A Secretaria Municipal de Educação (Semec), com recursos próprios, investe R$1,2 milhão, em créditos de R$ 200,00 para cada um dos 6.416 servidores contemplados com o bônus livro. Com informações da Agência Belém.

Conforme a Semece, esta é a primeira vez que a Prefeitura de Belém oferece um subsídio para todos os servidores da educação na Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, que terá sua 24ªedição, de 1º a 5 de dezembro, na arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, na avenida Augusto Montenegro.

A Semec informa que o objetivo da iniciativa é o de aprimorar o conhecimento dos trabalhadores da educação municipal, a partir da oportunidade de literatura nacional e estrangeira disponível na Feira Pan-Amazônica.

"A novidade vai ser publicada em breve no Diário Oficial do Município de Belém (DOM)", informa o site Agência Belém. "O Bônus Livro é um incentivo importante tanto para o professor, que historicamente recebe o benéfico, quanto aos demais servidores como porteiros, merendeiras, técnico administrativos, todos os profissionais da educação. Esta é a novidade este ano, com o benefício destinado a todos, porque a nossa gestão quer incentivar Belém a ser uma cidade leitora, possibilitando a aquisição de livros e contribuindo para elevar a cultura da nossa população”, afirma a secretária de Educação, Márcia Bittencourt.

ACESSO AO BÔNUS LIVRO

Para ter acesso à bonificação, o servidor da educação, em efetivo exercício, deve confirmar o nome na lista no estande do Banpará com a carteira de identidade e, assim, garantir o direito ao cartão da Rede Compras, que poderá ser usado como débito na aquisição dos livros.

“Quero aproveitar para comprar uns livros, porque, às vezes, não tenho dinheiro para fazer isso. Agora, vou poder ler mais, compartilhar com a família e até comprar para o meu neto, como presente de Natal", disse a agente de serviço geral, Izabel Nobre, servidora há 23 anos na sede da Semec.

O engenheiro civil da Semec, Alex Nascimento, disse que vê o bônus "como um investimento em capacitação para a gente adquirir os livros e que vai gerar retorno para a nossa comunidade escolar. Como engenheiro civil vai me proporcionar acesso a um acervo técnico e científico na área, além de ajudar na pós-graduação”, ressaltou.

“A chegada do Bônus Livro é um alívio no nosso orçamento, porque é um setor que requer um poder aquisitivo e não é acessível a todos. Para nós, professores, também é uma realidade”, afirmou a professora Lidiane Garcia, que atua na biblioteca Maria da Paz, da EMEIF Walter Leite Caminha, no bairro do Mangueirão.