Edmilson, Bolsonaro e outras autoridades públicas lamentam partida prematura da cantora

Nas redes sociais, famosos e anônimos se manifestam com tristeza pela morte da cantora Marília Mendonça, nesta sexta-feira (5). Políticos e cidadãos comuns também postam mensagens de pesar e se solidarizam familiares e fãs da artista.

O presidente da República, Jarir Bolsonaro diz que a cantora tinha carisma; o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues afirma que recebeu a notícia da morte de Marília com tristeza e que o Brasil perde uma jovem cantora, também querida por belenenses e paraenses. A secretária de Cultura do Pará, Ursula Vida, também publicou no twitter que a cantora goiana era um ícone do sertanejo, desde que surgiu no ano de 2016, como sucessos como 'Infiel" e "Eu sei de cor"