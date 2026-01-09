Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Bolo de 15 metros com recheio de cupuaçu, castanha-do-pará e cumaru marca os 410 anos de Belém

Produzido artesanalmente, o bolo deste ano reforça a valorização da cultura, dos ingredientes amazônicos e da mão de obra local

Fernando Assunção (Especial para O Liberal)

O aniversário de 410 anos de Belém, comemorado nesta segunda-feira (12), terá como um dos momentos mais aguardados o tradicional corte do bolo gigante, símbolo da celebração que reúne moradores e autoridades no Ver-o-Peso. Produzido artesanalmente, o bolo deste ano reforça a valorização da cultura, dos ingredientes amazônicos e da mão de obra local. O corte do bolo está previsto para ocorrer a partir das 10h, depois dos parabéns.

Com 15 metros de comprimento e duas camadas, o bolo é feito totalmente de forma artesanal e deve render entre 5 mil e 7 mil fatias. O destaque fica por conta dos sabores regionais: massa com essência de cumaru, considerada a baunilha da Amazônia, recheio de doce de cupuaçu, praliné de castanha-do-pará e cobertura de marshmallow de cupuaçu. Para o preparo, são necessários 18 quilos de margarina, 10 quilos de manteiga, 21 quilos de açúcar, 680 ovos, 72 quilos de trigo, 26 litros de leite, 2,5 litro de suco de limão, 1,5 quilos de fermento e 400 gramas de raspas de cumaru.

Responsável pela confecção, a confeiteira Dina Carvalho, gestora da Bendina Casa de Pães e Doces, explica que o preparo do bolo começou ainda na quinta-feira (8), com a montagem das placas. “Sábado (10) começa o preparo dos recheios e, da madrugada de domingo para segunda, já é a finalização. É a terceira vez que somos responsáveis pelo bolo, depois de 2023 e 2024”, conta.

A decoração, segundo Dina, será uma surpresa inédita. “Esse ano conseguimos criar um layout especial. Vai ser um bolo lindo”, adianta. O processo de produção envolve cerca de sete pessoas durante quatro dias, além de mais seis profissionais responsáveis pelo transporte. Um dos maiores desafios, segundo a confeiteira, é o tempo. “O transporte começa às 4h da manhã do dia do aniversário e a finalização acontece no local”, explica.

Para Dina, participar do aniversário da capital tem um significado especial. “Eu sou paraense e fico muito feliz e honrada de fazer parte do aniversário da minha cidade, que eu amo. É um propósito grande, que envolve muita gente”, afirma. Ela também destaca a preocupação da Prefeitura em valorizar ingredientes regionais e gerar renda local. “Tudo é comprado aqui: cupuaçu, castanha, insumos. E este ano teve também a preocupação ambiental, com a adoção de pratinhos recicláveis”.

Programação vai além do bolo

A comemoração dos 410 anos de Belém começa cedo nesta segunda-feira (12). Às 8h, será celebrada a Missa de Ação de Graças, na Igreja da Sé, no bairro da Cidade Velha, reunindo autoridades e a população em um momento de fé e reflexão sobre a história da capital paraense.

Às 9h30, o prefeito de Belém, Igor Normando, realiza a entrega do Complexo do Ver-o-Peso, marcando mais uma etapa da requalificação de um dos maiores símbolos culturais e turísticos da cidade. Em seguida, às 10h, acontece o momento mais esperado pelo público: o tradicional parabéns a Belém, com o corte do bolo de aniversário.

Encerrando a programação do dia, às 16h, a Prefeitura de Belém, em parceria com o Governo do Estado, entrega a Usina da Paz de Icoaraci, a 21ª unidade instalada no Pará, reforçando as ações sociais e de cidadania no município.

Entre fé, obras, cultura e sabores amazônicos, o bolo gigante volta a ocupar o centro da festa, simbolizando a união dos belenenses e o orgulho de celebrar mais um ano da cidade.

Entrega do Complexo do Ver-o-Peso

A entrega de todo o Complexo do Ver-o-Peso marca o ponto alto do aniversário de Belém, com o resgate da economia e da história do município. A conclusão da entrega da obra será marcada pela inauguração do novo Mercado de Carne Francisco Bolonha, símbolo arquitetônico da luxuosa era da borracha na capital.

O espaço foi totalmente reformado pela Secretaria de Obras e Infraestrutura (Seinfra), da Prefeitura, respeitando todas as normas de restauro previstas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), segundo a gestão municipal. A reforma recebeu investimentos de R$ 6,5 milhões.

O Mercado de Carne do Ver-o-Peso abriga permissionários que atuam em diversas atividades econômicas, desde a tradicional venda de carnes a artigos religiosos e industrializados, e mantém setores de gastronomia e artesanato, que fazem do local um polo turístico bastante procurado por quem vem a Belém.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

bolo aniversário de belém

bolo belém 410 anos
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

MOBILIDADE

Passo a passo mostra como conseguir meia passagem estudantil para ônibus do BRT Metropolitano

O benefício do cartão 'Pra já' é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas

07.01.26 16h28

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

MAIS LIDAS EM BELÉM

EDUCAÇÃO

Veja os prazos para matrícula na rede estadual e municipal de Belém para o ano letivo de 2026

O cronograma já foi divulgado anteriormente pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e pela Secretaria Municipal de Educação (Semec)

31.12.25 13h59

ALERTA

Pontos de açaí são interditados em Ananindeua após suspeita de doença de Chagas

Os estabelecimentos que estão sob investigação foram interditados de forma preventiva, diz prefeitura

06.01.26 11h06

MOBILIDADE

Passo a passo mostra como conseguir meia passagem estudantil para ônibus do BRT Metropolitano

O benefício do cartão 'Pra já' é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas

07.01.26 16h28

TURISMO

Navios de cruzeiro em Belém: veja 3 embarcações de turismo que chegam à cidade

Visitantes desembarcam na capital paraense nos dias 12, 15 e 22 de janeiro

07.01.26 10h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda