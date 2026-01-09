Bolo de 15 metros com recheio de cupuaçu, castanha-do-pará e cumaru marca os 410 anos de Belém

O aniversário de 410 anos de Belém, comemorado nesta segunda-feira (12), terá como um dos momentos mais aguardados o tradicional corte do bolo gigante, símbolo da celebração que reúne moradores e autoridades no Ver-o-Peso. Produzido artesanalmente, o bolo deste ano reforça a valorização da cultura, dos ingredientes amazônicos e da mão de obra local. O corte do bolo está previsto para ocorrer a partir das 10h, depois dos parabéns.

Com 15 metros de comprimento e duas camadas, o bolo é feito totalmente de forma artesanal e deve render entre 5 mil e 7 mil fatias. O destaque fica por conta dos sabores regionais: massa com essência de cumaru, considerada a baunilha da Amazônia, recheio de doce de cupuaçu, praliné de castanha-do-pará e cobertura de marshmallow de cupuaçu. Para o preparo, são necessários 18 quilos de margarina, 10 quilos de manteiga, 21 quilos de açúcar, 680 ovos, 72 quilos de trigo, 26 litros de leite, 2,5 litro de suco de limão, 1,5 quilos de fermento e 400 gramas de raspas de cumaru.

Responsável pela confecção, a confeiteira Dina Carvalho, gestora da Bendina Casa de Pães e Doces, explica que o preparo do bolo começou ainda na quinta-feira (8), com a montagem das placas. “Sábado (10) começa o preparo dos recheios e, da madrugada de domingo para segunda, já é a finalização. É a terceira vez que somos responsáveis pelo bolo, depois de 2023 e 2024”, conta.

A decoração, segundo Dina, será uma surpresa inédita. “Esse ano conseguimos criar um layout especial. Vai ser um bolo lindo”, adianta. O processo de produção envolve cerca de sete pessoas durante quatro dias, além de mais seis profissionais responsáveis pelo transporte. Um dos maiores desafios, segundo a confeiteira, é o tempo. “O transporte começa às 4h da manhã do dia do aniversário e a finalização acontece no local”, explica.

Para Dina, participar do aniversário da capital tem um significado especial. “Eu sou paraense e fico muito feliz e honrada de fazer parte do aniversário da minha cidade, que eu amo. É um propósito grande, que envolve muita gente”, afirma. Ela também destaca a preocupação da Prefeitura em valorizar ingredientes regionais e gerar renda local. “Tudo é comprado aqui: cupuaçu, castanha, insumos. E este ano teve também a preocupação ambiental, com a adoção de pratinhos recicláveis”.

Programação vai além do bolo

A comemoração dos 410 anos de Belém começa cedo nesta segunda-feira (12). Às 8h, será celebrada a Missa de Ação de Graças, na Igreja da Sé, no bairro da Cidade Velha, reunindo autoridades e a população em um momento de fé e reflexão sobre a história da capital paraense.

Às 9h30, o prefeito de Belém, Igor Normando, realiza a entrega do Complexo do Ver-o-Peso, marcando mais uma etapa da requalificação de um dos maiores símbolos culturais e turísticos da cidade. Em seguida, às 10h, acontece o momento mais esperado pelo público: o tradicional parabéns a Belém, com o corte do bolo de aniversário.

Encerrando a programação do dia, às 16h, a Prefeitura de Belém, em parceria com o Governo do Estado, entrega a Usina da Paz de Icoaraci, a 21ª unidade instalada no Pará, reforçando as ações sociais e de cidadania no município.

Entre fé, obras, cultura e sabores amazônicos, o bolo gigante volta a ocupar o centro da festa, simbolizando a união dos belenenses e o orgulho de celebrar mais um ano da cidade.

Entrega do Complexo do Ver-o-Peso

A entrega de todo o Complexo do Ver-o-Peso marca o ponto alto do aniversário de Belém, com o resgate da economia e da história do município. A conclusão da entrega da obra será marcada pela inauguração do novo Mercado de Carne Francisco Bolonha, símbolo arquitetônico da luxuosa era da borracha na capital.

O espaço foi totalmente reformado pela Secretaria de Obras e Infraestrutura (Seinfra), da Prefeitura, respeitando todas as normas de restauro previstas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), segundo a gestão municipal. A reforma recebeu investimentos de R$ 6,5 milhões.

O Mercado de Carne do Ver-o-Peso abriga permissionários que atuam em diversas atividades econômicas, desde a tradicional venda de carnes a artigos religiosos e industrializados, e mantém setores de gastronomia e artesanato, que fazem do local um polo turístico bastante procurado por quem vem a Belém.