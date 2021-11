'Blue Day': Grupo Liberal realiza dia D para conscientização sobre o câncer de próstata

O Grupo Liberal realizou nesta quinta-feira (25) o "Blue Day", que serviu como dia D para fortalecer o Novembro Azul, campanha que busca sensibilizar a população sobre a saúde do homem, tendo como foco principal o diagnóstico precoce e tratamento do câncer de próstata. A iniciativa de endomarketing levou informação e conscientização aos colaboradores, a partir da parceria entre a equipe de Marketing, de Departamento de Recursos Humanos e do gestor de mídias sociais.

Para este dia, homens e mulheres que trabalham no prédio da avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco, e na TV Liberal, em Nazaré, foram convidados a usar roupa da cor azul para uma sessão de fotos. Os homens ganharam um brinde com um cartão que reforça a importância da prevenção. Além disso, o assistente de marketing Gabriel Lohan, de forma voluntária, desenhou em alguns pontos do prédio do Marco mensagens temáticas sobre autocuidado. Ao longo do mês, também foram publicadas matérias informativas nos jornais impressos O Liberal e Amazônia, no portal O Liberal.com e nas redes sociais.

Blue Day na TV Liberal (Divulgação)

De acordo com o gerente de Marketing do Grupo Liberal, Aurélio Oliveira, o principal objetivo é combater o medo que muitos homens têm diante do exame de toque retal, que pode salvar vidas com o diagnóstico precoce do câncer de próstata. "Ainda existe uma cultura de vergonha para fazer o exame. Buscamos abordar esse assunto com nossos colaboradores para quebrar esse tabu. Falar sobre a necessidade do exame, que pode inibir uma consequência mais grave, caso a doença seja diagnosticada", explicou.

A analista de RH Thaís Macieira destacou que essa é uma causa defendida anualmente pela empresa "Sempre apoiamos e participamos da campanha do Novembro azul no Grupo Liberal, e o Blue Day foi pensado de forma a incentivar os colaboradores do sexo masculino a virem de azul e voltarem sua atenção para a sua saúde e para a prevenção do câncer de próstata", reforçou.

Para o coordenador de mídias sociais, Paulo Bento Jr, é fundamental frear o machismo, uma das causas para a resistência ao exame. "Como veículo, é importante a gente sempre bater nesse ponto de conscientização do Novembro Azul. Se a doença já foi detectada, pode ter tratamento mais especializado para que seja reversível. Para que seja prevenção e não leve a óbito, que, muitas vezes, é causado por questões culturais, como preconceito e machismo", explicou.

TV Liberal reforça a campanha

Na sede da TV Liberal, onde a equipe também se reuniu para registrar fotos de azul, a abordagem reforçou a prevenção, conforme relatou a coordenadora de Serviço Social e Benefícios, Ana Maura Lopes. "No geral, os homens são mais descuidados com a saúde do que a maioria das mulheres. Precisamos sempre e cada vez mais incentivar a prevenção. Essa é a única maneira de se ter um diagnóstico precoce e de evitar o aparecimento de doenças"