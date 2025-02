Bloquinho 'Inclusão Folia' garante acessibilidade e diversão para todos em Belém

Neste sábado (22), das 8h às 12h, Belém recebeu a primeira edição do Bloquinho “Inclusão Folia”. O evento aconteceu no Palácio Antônio Lemos e tem como objetivo garantir um espaço seguro e acessível para que todos possam aproveitar o Carnaval sem barreiras.

Organizado pela Secretaria de Inclusão e Acessibilidade, o bloquinho traz uma programação especial com música, dança e atividades pensadas para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, garantindo que todos possam participar da festa com conforto e alegria. “Nós estamos muito felizes em promover o primeiro baile de Carnaval inclusivo no Palácio Antônio Lemos. A Prefeitura de Belém abre as portas para a inclusão e a acessibilidade. É muito importante ressaltar que a participação social das pessoas com deficiência em eventos culturais é um direito garantido”, afirmou Nay Barbalho, Secretária de Inclusão e Acessibilidade de Belém.

Para ela, o evento vai além da celebração carnavalesca: “O Inclusão Folia é um passo importante para garantir que todos, independentemente de suas condições, possam viver a magia do Carnaval. Queremos uma festa onde a alegria, a acessibilidade e a diversidade estejam presentes de forma plena. Este evento não é apenas sobre Carnaval, mas sobre construir uma cidade mais inclusiva, onde todas as pessoas possam se divertir e participar da folia. A inclusão é a nossa maior prioridade.