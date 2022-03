Bloco Rabo do Peru adota novo formato para celebrar o carnaval na quarta-feira de cinzas

Pelo segundo ano consecutivo a Quarta-feira de Cinzas, celebrada neste dia 2 de março, não contará com a saída do tradicional bloco Rabo do Peru, no distrito de Icoaraci, em Belém. Desta vez, a programação será adaptada para o formato indoor (ambiente fechado), cumprindo os protocolos sanitários para realização de festas particulares, e com a distribuição da famosa sopa de mocotó para recarregar as energias dos foliões. Este é o 27º carnaval do bloco que reúne brincantes até de outros estados.

Marcos Moraes, fundador do bloco, revela que a distribuição da sopa é uma importante atração do carnaval icoraciense. "Pode até não sair o bloco, mas a sopa é de lei há 25 anos. Tem muita gente que brinca o carnaval todinho aí quando chega no dia do Rabo do Peru diz: Marquinho eu vou me sentar pra não cair porque já estou fraco", afirma. O alimento será servido a partir das 12h, na Casa de Shows Toca do Tadeu, na avenida Augusto Montenegro, nº 169, entre PM Box e sétima rua, na entrada de Icoaraci. Em seguida, será comemorada uma festa com participação de artistas locais.

A programação foi organizada com venda antecipada de abadás já visando a arrecadação de fundos para o carnaval de 2023. "O Rabo do Peru precisa sobreviver, precisamos ajeitar o carro que é o símbolo do bloco. Esse ano nós não vamos sair, mas precisamos arrecadar algum dinheiro. Durante o ano vamos também fazer algumas ações para poder melhorar o desfile do bloco com um pouco mais de atrações", detalha Moraes.

O idealizador do bloco revela ainda que a expectativa para o evento é muito grande. "Nós vendemos abadás até para fora do estado, tem um grupo de 10 pessoas que vem da Bahia, fora outros locais do Pará como Parauapebas, Colares. O Rabo do Peru é do povo, nós resgatamos o verdadeiro carnaval de rua e vivemos em ascensão", destaca. Segundo estimativas oficiais, em 2020, última vez que o bloco saiu às ruas, cerca de 200 mil foliões participaram do desfile.

"Se Deus quiser para o próximo ano vamos voltar a normalidade. E tem mais, vamos cumprir rigorosamente todos os protocolos", ressaltou Marcos Moreira.