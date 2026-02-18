Bloco Cata Corno fecha Carnaval de Colares na quarta-feira de Cinzas

O Bloco Cata Corno fechou o Carnaval de Colares 2026 nesta quarta-feira de Cinzas (18), no município do Nordeste do Pará. O bloco com 24 anos de história saiu pelas ruas, a partir das 14h, e encerrou às 18h. De acordo com a organização, o bloco reuniu 2.500 pessoas neste ano.

“O bloco manteve a tradição com a cabeça do boi enfeitada - homenagem ao Arraial do Pavulagem -, tendo participação das bandas de fanfarra da sede e do meio rural do município”, afirmou o organizador do bloco Antônio Marcos Leite. O mascote do bloco que é uma cabeça de búfalo puxou as várias bandas de fanfarras que participaram tocando marchinhas antigas de Carnaval animando os foliões.

Antônio Leite avalia de maneira positiva o Carnaval deste ano. “Em nossa opinião foi um Carnaval tranquilo e proveitoso, tendo programações a noite com shows, trio elétrico, bandas regionais e para fechar com chave de ouro na quarta-feira de Cinzas o Bloco Cata Corno fez seu tradicional desfile pelos bairros da cidade”, contou. Os organizadores começarão a planejar o bloco do próximo ano a partir de novembro deste ano.