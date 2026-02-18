Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Bloco Cata Corno fecha Carnaval de Colares na quarta-feira de Cinzas

Bloco arrastou aproximadamente 2.500 pessoas pelas ruas do município do nordeste do Pará

O Liberal
fonte

Bloco Cata Corno reuniu milhares de pessoas no encerramento do Carnaval de Colares 2026. (Divulgação / Bloco Cata Corno)

O Bloco Cata Corno fechou o Carnaval de Colares 2026 nesta quarta-feira de Cinzas (18), no município do Nordeste do Pará. O bloco com 24 anos de história saiu pelas ruas, a partir das 14h, e encerrou às 18h. De acordo com a organização, o bloco reuniu 2.500 pessoas neste ano.

“O bloco manteve a tradição com a cabeça do boi enfeitada - homenagem ao Arraial do Pavulagem -, tendo participação das bandas de fanfarra da sede e do meio rural do município”, afirmou o organizador do bloco Antônio Marcos Leite. O mascote do bloco que é uma cabeça de búfalo puxou as várias bandas de fanfarras que participaram tocando marchinhas antigas de Carnaval animando os foliões.

Antônio Leite avalia de maneira positiva o Carnaval deste ano. “Em nossa opinião foi um Carnaval tranquilo e proveitoso, tendo programações a noite com shows, trio elétrico, bandas regionais e para fechar com chave de ouro na quarta-feira de Cinzas o Bloco Cata Corno fez seu tradicional desfile pelos bairros da cidade”, contou. Os organizadores começarão a planejar o bloco do próximo ano a partir de novembro deste ano.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

carnaval

colares

Bloco Cata Corno
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Afeto por encomenda

Com foco em experiências, mercado de surpresas personalizadas se expande em Belém

Profissionais do setor relatam aumento na demanda por serviços que vão desde ambientações românticas até cestas e presentes exclusivos

15.02.26 6h30

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

MAIS LIDAS EM BELÉM

programação

Carnaval: confira o que abre e fecha em Belém durante as festas

Muitos espaços terão alterações nos horários

12.02.26 19h33

PARÁ

Veja quais raças de cães devem usar focinheira no Pará; tutor pode ser multado

Existe uma lei estadual que dispõe sobre a circulação de cachorros de médio e grande porte em vias públicas, praças, parques, jardins e locais de aglomeração de pessoas no Pará

17.02.26 7h00

GREVE

Técnicos-administrativos da UFPA, Unifesspa e Ufopa aprovam greve a partir do dia 23

Servidores aguardam resultado final das assembleias gerais em todo o Brasil 

16.02.26 19h34

FOLGA

Quarta-Feira de Cinzas é feriado em Belém? Entenda

Entenda como funciona o ponto facultativo na capital paraense

16.02.26 8h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda