Bispos da Arquidiocese de Belém lideram retiros e celebrações ao longo do carnaval

Entre os dias 2 e 4 de março, diversos eventos do Carnaval com Cristo 2025 continuam ocorrendo em várias comunidades e paróquias da cidade, com a participação ativa dos bispos da Arquidiocese de Belém. O período proporciona uma vivência de fé e reflexão, promovendo momentos de oração e retiros durante o período carnavalesco.

Retiros com os Bispos: agenda de 2 a 4 de março

O evento segue neste domingo (2/03), com uma maratona de retiros que contará com a presença do Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, e do Bispo Auxiliar, Dom Paulo Andreolli. As atividades serão realizadas em diferentes locais da cidade, com destaque para as celebrações e encontros com a comunidade.

Dom Alberto Taveira Corrêa estará no AVIVA, da Comunidade Cristo Alegria, no Mangueirinho, às 17h do domingo, e na segunda-feira (3), presidindo a Santa Missa no Renascer da Comunidade Shalom, às 18h, no Colégio CESEP. Na terça-feira (4), ele estará no Renovai-vos da Comunidade Maíra, no Ginásio do Colégio Santo Antônio, às 17h30.

Dom Paulo Andreolli, por sua vez, participará do Renovai-vos da Comunidade Maíra no domingo (2) às 18h e do Alegrai-Vos na Comunidade Theotokos na segunda-feira (3), às 17h, na Escola Professor Ida Oliveira, em Maracangalha.

Programação de retiros e atividades nas comunidades

A partir deste domingo (2/03), as comunidades e paróquias de Belém e região estarão abertas para acolher os fiéis:

Alegrai-Vos Comunidade Theotokos – de 2 a 4 de março, das 8h30 às 17h, na Escola Professor Ida Oliveira, em Maracangalha. Tema: “Sede Alegres na Esperança”. Entrada gratuita. Mais informações: (91) 98346-4272.

AVIVA - Comunidade Cristo Alegria – de 2 a 4 de março, das 9h às 20h, no Mangueirinho. Entrada franca. Informações: (91) 99312-7062.



Região Episcopal Santa Cruz – 3 de março, das 15h às 18h, e 4 de março, das 8h30 às 19h30, na Paróquia São João Paulo II, em Curió Utinga.



Região Episcopal São João Batista – 3 de março, às 17h, e 4 de março, às 8h, no Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças, em Icoaraci.



Região Episcopal Menino Deus – 3 de março, às 19h, e 4 de março, das 8h às 18h, no Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa, em Ananindeua.



Região Episcopal Nossa Senhora do Ó – 3 de março, às 13h, na Paróquia Santa Rosa de Lima, em Benevides.



Região Episcopal Santa Maria Goretti – 4 de março, às 8h, na Paróquia São Francisco de Assis, em São Brás.



Região Episcopal Sant’Ana – 4 de março, às 8h, na Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, em Jurunas.



Região Episcopal Coração Eucarístico de Jesus – 4 de março, às 9h, na Paróquia Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo, no Sideral.



Região Episcopal São Vicente de Paulo – 4 de março, às 8h, na Escola São João II, em Cidade Nova.