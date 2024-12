Bispo auxiliar de Belém, dom Antônio de Assis Ribeiro é nomeado bispo de Macapá

O Papa Francisco acolheu o pedido de renúncia de dom Pedro José Conti, bispo de Macapá (AP). Na mesma ocasião, o Papa Francisco nomeou o atual bispo auxiliar de Belém, no Pará, dom Antônio de Assis Ribeiro, como bispo de Macapá. A nomeação foi feita, nesta quarta-feira (18), pela Nunciatura Apostólica no Brasil.

A Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou o agradecimento ao, agora, bispo emérito e saudação ao novo nomeado. Dom Antônio é articulista de O Liberal.

A nomeação ocorre após o Santo Padre aceitar o pedido de renúncia de Dom Pedro José Conti, que deixa o cargo por motivos de idade. Conforme o Código de Direito Canônico, os bispos devem apresentar sua renúncia ao completarem 75 anos, cabendo ao Papa avaliar as circunstâncias e decidir se aprova ou estende o mandato. A partir de hoje, Dom Pedro atuará como Administrador Apostólico da Diocese, até a posse de seu sucessor, informou a Arquidiocese de Belém.

Dom Antônio falou sobre a surpresa e alegria de sua nomeação, bem como os desafios e expectativas para a missão em Macapá, “Recebo essa nomeação com surpresa e alegria. Surpresa porque não fui consultado previamente; é um ato de obediência. E alegria por poder me colocar à disposição para servir à Igreja de Deus em outro contexto”, declarou dom Antônio. Ele destacou ainda que, em Macapá, enfrentará diferentes desafios: “Vou encontrar o contexto urbano das grandes cidades, como Santana e Macapá, além de realidades ribeirinhas e indígenas. Minha expectativa é servir com generosidade e atenção especial às periferias, sejam geográficas ou existenciais.”

A chegada de Dom Antônio a Macapá está prevista para o dia 22 de fevereiro de 2025, com sua posse na noite de 26 de fevereiro. A cerimônia contará com a presença de todos os bispos do Regional Norte 2 da CNBB, que estarão reunidos na Diocese para a ReDom Antônio de Assis Ribeiro: Trajetória de Vida e Serviços Pastorais.

Ao falar da transição para Macapá, Dom Antônio destacou: “Indo para Macapá, não vou me desligar de Belém. Ficarão o vínculo afetivo, cultural e a experiência da Igreja, que farão parte da minha vida e da minha memória. Estou motivado e confiante no que Deus reserva para esta nova etapa.”

Dom Antônio destacou sua experiência em Belém, o crescimento da Igreja e sua motivação para a nova missão, “Minha experiência aqui foi profundamente envolvente pelo fato de ser desta região, deste estado, e por já conhecer a Arquidiocese antes. Servi como padre e levo no meu coração uma experiência significativa nas periferias, no mundo juvenil e no mundo acadêmico, pois coordenei o curso de teologia na Faculdade Católica de Belém como professor.”

Sobre o crescimento da Igreja, afirmou: “Belém e toda a região metropolitana crescem cada vez mais, e a Igreja Católica não pode ficar estacionada. Temos que acompanhar a população, fundar novas comunidades e criar uma consciência missionária. Nos últimos sete anos, foram criadas 11 novas paróquias e 19 áreas missionárias, todas oriundas de locais onde havia pouca presença da Igreja.”

Trajetória de Vida

Dom Antônio de Assis Ribeiro, SDB, nasceu em 26 de julho de 1966, na zona rural de Capitão Poço, no nordeste do Pará, sendo o quinto de 11 irmãos. Filho de Hipólito dos Santos Ribeiro, agropecuarista, e Domingas de Assis Ribeiro, agricultora, iniciou seu caminho religioso em 8 de dezembro de 1979, ao conhecer a Congregação Salesiana durante uma ordenação sacerdotal. Em 1980, aos 14 anos, ingressou no Centro Vocacional Salesiano em Ananindeua. Seguindo sua formação, fez o pré-noviciado em Manaus (1985) e o noviciado em São Carlos-SP (1986), onde professou seus votos religiosos em 10 de janeiro de 1987.

Cursou Filosofia em Manaus (1987-1989) e realizou o tirocínio pastoral entre 1990 e 1991, colaborando na formação de noviços. Entre 1991 e 1994, estudou Teologia na Universidade Pontifícia Salesiana, em Roma, sendo ordenado diácono em 25 de junho de 1994. Sua ordenação sacerdotal aconteceu em 17 de junho de 1995, em Ourém-PA. Com formação complementar, concluiu mestrado em Teologia Moral na Accademia Alfonsiana, em Roma (1997-1999).

Dom Antônio assumiu diversas funções ao longo dos anos, como diretor de instituições salesianas, professor de Teologia Moral, conselheiro estadual e municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, além de atuar em missões indígenas e em paróquias do Amazonas. Em 28 de junho de 2017, foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, com a sua ordenação acontecendo em 02 de setembro do mesmo ano.

Serviços Pastorais

Desde sua nomeação episcopal, Dom Antônio tem desempenhado papéis significativos na Arquidiocese de Belém, com destaque para a juventude e ações sociais. Em 2018, idealizou o Centro Juvenil Arquidiocesano, promovendo uma pastoral juvenil dinâmica e sinodal. Destacam-se iniciativas como os Oratórios Paroquiais, o Acampamento Juvenil Arquidiocesano e o Festival Junino da Juventude, que, em 2024, mobilizou milhares de jovens. Ele também organizou a Pastoral Juvenil Socioeducativa, voltada para adolescentes em medidas socioeducativas, e lançou o Réveillon da Juventude, com a primeira edição programada para 2024.

Com sensibilidade missionária, Dom Antônio impulsionou a criação de Áreas Missionárias nas periferias de Belém, promovendo celebrações e atividades religiosas em locais afastados. Também fortaleceu a Pastoral da Saúde, resgatando o uso de plantas medicinais, e implantou a Pastoral dos Shoppings, garantindo a presença da Igreja em centros comerciais.

No âmbito nacional, destaca-se como bispo referencial para a Pastoral Juvenil e Pastoral Carcerária da CNBB Regional Norte II, além de integrar comissões pastorais e administrativas da CNBB. Dom Antônio publicou dois livros: Educação Católica: caminho de Evangelização (2023) e O Grito da Cruz (2024), consolidando suas reflexões teológicas e pastorais.

“Com uma atuação marcada pelo dinamismo, proximidade e compromisso social, Dom Antônio segue como referência na promoção da juventude e na missão da Igreja junto às comunidades mais necessitadas”, informou ainda a Arquidiocese de Belém.