Bingos em Belém: lembra do Golden Palace? Casa de jogos era endereço certo para diversão nos anos 90

Quem nasceu pelo menos nos anos 80, em Belém, deve lembrar bem do saudoso Golden Palace Bingo, uma casa de jogos que funcionava na Avenida Pedro Alvares Cabral, próximo à Doca. O local, na época, chamava muita atenção de quem passava: tanto por conta da cor dourada (predominante no espaço), pelo (quase) excesso de luzes coloridas e pelo imenso tapete vermelho que recebia seus clientes logo na entrada.

Além de um restaurante com comidas variadas, um salão cheio de caça-níqueis e mesas de bingo e poker recheavam o espaço que era bastante frequentado no cidade nos anos 90. Parada certa para quem buscava um local para almoçar e fazer suas apostas; relembre:

VEJA MAIS

Local tinha fila do lado de fora para entrar (Ary Souza/Arquivo O Liberal)

Fechado anos depois após ser classificado como prática ilegal, os jogos de azar até continuaram na cidade, mas de forma escondida. Mas, agora, prestes a serem retomados, os bingos voltam à tona e podem reaparecer por todo o país como um passe de mágica.

No bairro da Sacramenta, em Belém, existe um desses locais. Alvo de operações policiais até frequentes, ele se mantém ativo mesmo com as proibições... Outro local que já abrigou um desses espaços é a Rua dos 48, no bairro do Reduto, além, é claro, de outros tantos escondidos do centro à periferia da cidade.

Salão de jogos já foi alvo de diversas operações policiais (Arquivo)

Operações policiais são frequentes, mas locais continuam existindo (Arquivo O Liberal)

No ano passado, estava previsto para abrir na capital um novo espaço desse tipo de entretenimento, mas acabou não indo adiante. Ele seria localizado, inclusive, dentro de um shopping no centro de Belém, com capacidade para atender 800 pessoas simultaneamente. O espaço, que além do Sport Bar prometia poker, espaço gourmet, apostas esportivas e jogos online, é um investimento de R$ 3 milhões, e está esperando a regulamentação (que estava prevista para sair em março de 2020) para ser aberto.