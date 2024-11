Bingo beneficente angaria recursos para reforma na Fazenda da Esperança, em Mosqueiro

Na próxima quarta-feira, dia 6 de novembro, em Belém, o grupo de voluntárias Amigas da Esperança, realiza o Tarde Alegre - evento beneficente que busca angariar fundos para a Fazenda da Esperança, iniciativa filantrópica, reconhecida pela Igreja Católica, que oferece suporte para pessoas com problemas com álcool e drogas, em Mosqueiro. A Tarde Alegre será realizada às 16h, na Casa de Plácido, na rua da Basílica, bairro de Nazaré, em Belém. Os bilhetes para participar do bingo beneficente durante o evento estão disponíveis para compra na Arquidiocese de Belém ou pelo número (91) 984019632.

O objetivo da ação beneficente é conseguir arrecadar dinheiro para auxiliar na reforma de sete casas que integram a Fazenda da Esperança - os espaços acolhem, hoje em dia, 100 pessoas que, como diz o responsável técnico, Luciano Figueiredo, buscam na instituição um local para curar suas "feridas da alma": "Nós levamos um estilo de vida baseado no tripé 'trabalho, convivência e espiritualidade'. Nós apresentamos esse estilo de vida para as pessoas e, a partir disso, temos o maior índice do Brasil em recuperação dessas pessoas", diz Luciano.

A Fazenda da Esperança tem nove anos de existência em Mosqueiro, mas o movimento do qual faz parte existe há 41 anos, com a primeira Fazenda tendo sido fundada em 29 de junho de 1983, em São Paulo. No Pará, existem sete unidades: em Redenção, Tucumã, Parauapebas, Abaetetuba, Bragança, Mosqueiro e em Óbidos. "A gente cresceu bastante. Quando a gente chegou em Mosqueiro, tinha oito acolhidos e duas casas, hoje tem 100 pessoas e sete casas", comenta Luciano.

Luciano Figueiredo é responsável técnico e operacional da fazenda (Cristino Martins/O Liberal)

O responsável técnico pela unidade de Mosqueiro se orgulha de dizer que ele mesmo é fruto do trabalho realizado pela instituição: "Eu conheci a droga aos 16 anos e usei por 11 anos. Mas aí eu conheci essa obra e ela fez uma reviravolta na minha vida", ele diz.

Luciano lembra que, depois de se recuperar, seguiu na Fazenda da Esperança como voluntário e lá criou raízes: "para mim, hoje, como voluntário e membro da família, que também foi resgatado por essa obra a 20 anos atrás, é uma realização como pessoa - eu vivo lá com uma filha de 18 e uma de 6 anos de idade, também com a minha esposa. Para mim é uma grande missão, não tenho nem como mensurar. Sou feliz porque minha missão é servir a Deus", descreve.

Luciano, membro da Fazenda da Esperança, em Belém (Igor Mota / Arquivo O Liberal)

A Fazenda da Esperança oferece apoio emocional e espiritual aos seus membros, gerando, também, a oportunidade de algumas qualificações profissionais, de modo que cada pessoa atendida possa desenvolver um ofício dentro da própria comunidade, conforme explica Luciano. No local, eles desenvolvem trabalhos em hidroponia, marcenaria, padaria, apicultura, suinocultura, piscicultura, entre outros ofícios.

"Tudo que a gente produz a gente também comercializa e é daí que tiramos o nosso sustento. Disso e das doações, porque o que a gente vende ainda não supre todas as necessidades. A gente tem uma despesa de cerca de R$ 80 mil por mês", conta Luciano.

Tarde Alegre realizada, no ano passado, na Casa de Plácido, em Belém, para arrecadar recursos para a Fazenda da Esperança (Ivan Duarte/O Liberal (arquivo))

Apesar de não ter uma meta para arrecadação a partir do bingo beneficente da Tarde Alegre, Luciano estima que o evento consiga atingir valores entre R$ 30 e R$ 40 mil. Ele diz que são muitos brindes sorteados durante a atividade, como microondas, televisão e bicicleta.

Para participar da Tarde Alegre basta adquirir um bilhete do bingo beneficente, no valor de R$ 60, à venda na secretaria da Fazenda da Esperança, localizada na Arquidiocese de Belém, ou entrar em contato pelo número (91) 98401-9632.

Serviço

Tarde Alegre - bingo beneficente para a Fazenda da Esperança

Data: 6/11

Hora: 16h

Local: Casa de Plácido, na rua da Basílica, bairro de Nazaré}

Bilhetes à venda: Av. Gov. José Malcher, 915, bairro de Nazaré -Belém / (91) 98401-9632