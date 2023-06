Bienal das Amazônias: inscrições para seleção de mediadores terminam nesta sexta

O prazo de inscrições para o processo seletivo de 60 mediadores pedagógicos da 1ª edição da Bienal das Amazônias encerra nesta sexta-feira (16), às 19h, de forma virtual. Com o tema "Bubuia: Águas como Fonte de Imaginações e Desejos", a exposição contempla obras de artistas e coletivos dos nove territórios que compõem a Amazônia Internacional e dos nove estados brasileiros que constituem a Amazônia Legal. A abertura será dia 4 de agosto e deve seguir até novembro deste ano, com data ainda não divulgada, no Museu da Universidade Federal do Pará (UFPA), no bairro de Nazaré, em Belém. Numa realização da Bienal das Amazônias, Governo Federal, Ministério da Cultura e Apneia Cultural.

Como se inscrever para ser mediador?

As inscrições são feitas por meio de formulário disponível no site da Bienal das Amazônias. Podem participar pessoas a partir de 18 anos de idade, com ou sem formação acadêmica, atuando em áreas diversas de conhecimento.

Os mediadores atuarão de agosto a novembro deste ano e a formação contará com quatro etapas formativas. À frente das atividades pedagógicas estão Maria Thaís, diretora e pedagoga teatral; e Adriana Cruz, artista da cena teatral e professora da Escola de Teatro e Dança da UFPA. Elas são curadoras do processo de seleção e formação dos mediadores e das atividades formativas a serem desenvolvidas durante a Bienal.

Segundo as curadoras, a organização do processo seletivo foi baseada na aproximação e reflexão das linguagens artísticas, assim como nas práticas culturais tradicionais e nos conhecimentos e saberes oriundos de diferentes áreas de conhecimento.

O objetivo central do programa é estabelecer uma equipe de mediadores com transversalidade de saberes, que sejam capazes de criar, junto com o público, experiências de fruição, conexão e reflexão a partir das obras expostas na Bienal das Amazônias. Para as curadoras pedagógicas, a multiplicidade de saberes é ferramenta fundamental para a fabricação de sentidos da arte contemporânea.

A função dos mediadores é propiciar um encontro produtivo, provocativo, uma experiência que amplie as percepções das obras. A tarefa não é estabelecer o sentido da obra, mas construir um espaço comum, e formas de elaborar estes sentidos.

Os mediadores contratados terão uma carga horária de 24 horas semanais e remuneração mensal de R$ 1.100,00.

Bienal das Amazônias

A Instituição Bienal das Amazônias tem como objetivo fortalecer e dinamizar, a médio e longo prazo, as metodologias amazônicas no que tange a sua produção simbólica e artística, propiciando o intercâmbio entre criadores e espectadores de todos os países e Estados que compõem a Amazônia, bem como as demais regiões do mundo, em especial o sul global.

A escolha do termo Amazônias já é uma amostra dessa mudança de perspectiva ao chamar a atenção para a multiplicidade de realidades vividas nos Estados e países que compõem a Amazônia Legal e Internacional, em muito reduzidas ao Bioma que lhes dá nome.

Serviço

Seleção de mediadores para Bienal das Amazônias

Inscrições abertas deste 05 de junho até esta sexta-feira, 16 de junho

Formulário disponível AQUI.