Biblioteca Arthur Vianna perdoa multas de atraso para quem devolver livros emprestados neste mês

Usuários da Biblioteca Pública Arthur Vianna poderão devolver livros com empréstimo em atraso, neste mês, com abono integral das multas. A ação é alusiva ao mês de aniversário da biblioteca, que comemora 153 anos de fundação no dia 25 de março. O espaço fica localizado no segundo e terceiro andar do prédio-sede da Fundação Cultural do Pará (FCP), no Centur, em Belém, com atendimento aberto ao público de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 18h, e excepcionalmente aos sábados deste mês, das 9h às 13h.

VEJA MAIS

O objetivo da iniciativa é voltar a disponibilizar os exemplares no acervo e, ao mesmo tempo, trazer de volta os visitantes que se afastaram em razão das multas. Desde o início de março, mais de 100 livros já foram devolvidos na ação.

A bibliotecária da FCP, Simone Rabelo explica como funciona o abono. "O usuário que estiver com o livro em atraso, seja qual for o período, terá o benefício de entregar com a isenção de multa. Além disso, ficará apto a emprestar novamente. Esperamos receber o máximo de livros possível e principalmente trazer o usuário de volta à biblioteca", disse.

Como funciona o empréstimo

Para realizar o empréstimo de livros na Biblioteca Pública Arthur Vianna, o usuário precisa realizar um cadastro prévio presencial, munido de RG, CPF e comprovante de residência.

O período em que um leitor pode ficar com o livro é definido da seguinte forma: público em geral e funcionários – empréstimo de até dois livros, com o tempo de, no máximo, 10 dias corridos; professores em geral – empréstimo de até três livros, com o período de, no máximo, 10 dias corridos; idosos e pessoas com dificuldades de locomoção – empréstimo de até dois livros, com o período de, no máximo, 14 dias corridos.