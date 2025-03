Biblioteca Antônio Landi, no Museu do Estado, é fonte de pesquisa no Pará

Criada em 1994 e em funcionamento desde 2011, a Biblioteca Antônio Landi, localizada no Museu do Estado do Pará (MEP), no Palácio Lauro Sodré, se tornou um ponto de referência para pesquisadores, estudantes e interessados na produção artística e literária paraense. O espaço conta com um acervo especializado com 8.400 exemplares sobre arte, história e cultura.

A biblioteca reúne obras sobre museologia, literatura, religião e registros históricos, além de coleções raras, como os documentos do Memorial da Cabanagem, de Magalhães Barata e do Acervo Bibliográfico de Waldemar Henrique.

Parte do Sistema Integrado de Museus e Memoriais, vinculado à Secretaria de Estado de Cultura (Secult), a biblioteca também disponibiliza publicações institucionais e materiais educativos, que ajudam a contextualizar o papel do MEP como um centro de pesquisa e preservação cultural.

“Além do acervo, a biblioteca expõe materiais educativos sobre os museus, a arte e tudo o que produzimos enquanto Sistema. É um dos pontos mais importantes para a difusão do conhecimento em Belém”, destaca Bruno Silva, diretor do MEP.

Bruno também reforça: “Para quem acredita que bibliotecas são apenas prateleiras repletas de livros, a Antônio Landi mostra que são muito mais; são portais para o conhecimento e testemunhas da trajetória cultural do Pará”.

A biblioteca se tornou essencial para pesquisadores, como o mestrando João Marques, que encontrou no acervo uma peça-chave para sua dissertação. “Estava pesquisando sobre artistas plásticos e fiquei surpreso com a riqueza do material disponível. Há muito o que explorar aqui”, compartilha.

Funcionamento

Aberta ao público, a Biblioteca Antônio Landi recebe estudantes, professores e curiosos que buscam referências para seus estudos ou desejam se aprofundar na história local. O espaço funciona de terça a quinta, das 8h às 14h, e às sextas, das 9h às 15h.